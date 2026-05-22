  • CIVIL SPEED SRL – ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Scris deCurierul de Valcea, 22 mai 2026

SC CIVIL SPEED SRL, cu sediul în jud.Valcea, mun.Ramnicu Valcea, str.Ostroveni, nr.6,bl.A4, sc.D,ap.4, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu 131 / 24.09.2024, pentru activitatea activitatile:

Cod CAEN rev.2

Cod CAEN

rev.3

Denumire activitate CAEN

3832

3821

Recuperarea materialelor reciclabile

0990

Activitati  de servicii anexe pentru extractia mineralelor

 desfășurată la punctul de lucru din punctul „Islaz”, tarla 19, parcela 2,oras Babeni, judetul Valcea.