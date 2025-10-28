Solicitările on-line pentru ecusoane de parcare de reședință…peste 1000 în 9 luni

Însumând peste 10.300 de locuri, parcările de reședință instituite până în prezent în Râmnicu Vâlcea reprezintă modalitatea prin care Municipalitatea asigură locatarilor majorității blocurilor din oraș posibilitatea de a avea la dispoziție un spațiu în care să-și parcheze autoturismul propriu în baza unui ecuson special. Fiind vorba de un număr semnificativ de astfel de permise, începând cu anul 2021 s-a introdus în baza unui proiect cu finanțare europeană posibilitatea obţinerii sau prelungirii ecusoanelor de parcare de reşedinţă în variantă on-line. Pentru aceasta, solicitantul trebuie să acceseze pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro) secţiunea ”Servicii electronice” şi apoi calea ”Servicii electronice” – ”Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice” – ”Cerere prelungire/atribuire ecuson de parcare rezidenţială”, având posibilitatea de a afla ce documente sunt necesare fiecărui tip de ecuson de parcare şi de a completa formularele aferente. Cu un început mai ezitant, această facilitate a început să devină tot mai folosită, doar în primele nouă luni ale anului curent fiind depuse on-line aproape 1.100 astfel de solicitări. Primăria Râmnicului îi încurajează pe toți locuitorii municipiului care doresc să interacționeze cu administrația locală să folosească în cât mai mare măsură mijloacele on-line puse la dispoziție în vederea obținerii unui răspuns cât mai prompt și eficient.