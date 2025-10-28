  • Home
  • Actualitate
  • Solicitările on-line pentru ecusoane de parcare de reședință…peste 1000 în 9 luni

Solicitările on-line pentru ecusoane de parcare de reședință…peste 1000 în 9 luni

Scris deCurierul de Valcea, 28 octombrie 2025

Însumând peste 10.300 de locuri, parcările de reședință instituite până în prezent în Râmnicu Vâlcea reprezintă modalitatea prin care Municipalitatea asigură locatarilor majorității blocurilor din oraș posibilitatea de a avea la dispoziție un spațiu în care să-și parcheze autoturismul propriu în baza unui ecuson special. Fiind vorba de un număr semnificativ de astfel de permise, începând cu anul 2021 s-a introdus în baza unui proiect cu finanțare europeană posibilitatea obţinerii sau prelungirii ecusoanelor de parcare de reşedinţă în variantă on-line. Pentru aceasta, solicitantul trebuie să acceseze pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro) secţiunea ”Servicii electronice” şi apoi calea ”Servicii electronice” – ”Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice” – ”Cerere prelungire/atribuire ecuson de parcare rezidenţială”, având posibilitatea de a afla ce documente sunt necesare fiecărui tip de ecuson de parcare şi de a completa formularele aferente. Cu un început mai ezitant, această facilitate a început să devină tot mai folosită, doar în primele nouă luni ale anului curent fiind depuse on-line aproape 1.100 astfel de solicitări. Primăria Râmnicului îi încurajează pe toți locuitorii municipiului care doresc să interacționeze cu administrația locală să folosească în cât mai mare măsură mijloacele on-line puse la dispoziție în vederea obținerii unui răspuns cât mai prompt și eficient.