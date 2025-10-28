Bodescu versus Bubulendra, 3-0, la Dynamite Fighting Show Pitești

Dynamite Fighting Show, cea mai mare organizație de sporturi de contact din România, a revenit vineri 24 octombrie cu un eveniment de excepție, care a avut loc la Pitești Arena.

Popularitatea DFS în SUA arată cum sporturile de contact din România pot avea impact internațional, fiind transmise de posturi precum NBC Sports California, FanDuel Sports Network, Stadium TV, Ocean 7 TV și Nevada Sports Net.

În această competiție, vâlceanul Bodescu Becali Gabriel, legitimat la clubul Tiger Gym Rm. Vâlcea si antrenat de Viorel Stanciu a reușit să se impună cu o decizie de 3-0, chiar dacă a avut în față un adversar dificil, mult mai înalt, campion mondial ISKA – Eric Bubulendra. A fost un meci dificil unde curajul, pregătirea și determinarea au făcut diferența. Așa cum declara și antrenorul lui, pregătirea continua pentru următorul meci din luna Decembrie.