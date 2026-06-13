VIITORUL HOREZU BATE COZIA CĂLIMĂNEȘTI ȘI CÂȘTIGĂ LIGA 4 NURVIL

Calculele erau simple înaintea ultimei etape din Liga 4. Horezu avea nevoie de victorie în fața Coziei Călimănești pentru a păstra prima poziție în clasament, în condițiile în care era de presupus că a doua clasată, Păușești Măglași, va câștiga acasă cu Băbeni.

➡️Așa că s-a jucat cu presiune și cu pasiune pe stadionul din Horezu, acolo unde Viitorul a forțat titlul de campioană județeană în fața unei echipe călimăneștene atacând cu portarul în ultimele minute. S-au impus horezenii, care dobândesc astfel titlul de campioni județeni și vor juca barajul de promovare în Liga 3.

➡️Viitorul a dominat în general primul mitan, insistând pe partea stângă, cu Georgescu și apoi cu Niculcea, cel care l-a înlocuit. Însă gazdelor le-a lipsit precizia la finalizare, în timp ce Didoiu, portarul Coziei, a fost mereu bine plasat. Fază suspectă de penalty în minutul 24, mingea șutată pe poartă a lovit mâna unui fundaș de la Călimănești, însă „centralul” a lăsat jocul mai departe. De partea cealaltă, oaspeții au contrat cu baloane filtrate de Horumbă și pătrunderi ale lui Stoenete, ultimul ratând două bune ocazii, când nu a prins poarta, cu șuturi din careu.

➡️Horezenii au intrat furioși pe teren după pauză, Precup a ratat în minutul 47. Și vor schimba tabela repede, în minutul 52, când Duică lobează elegant din careu, de pe stânga, după o lansare a lui Adi Popa. Cei doi schimbă rolurile câteva minute mai târziu, dar șutul lui Adi Popa este respins de pe linia porții. Cozia iese la joc, tot Horumbă, dar și Vlădulescu duc mingea mai des spre poarta lui Eftimie. Elevii lui Ilinca vor marca, însă din ofsaid. În minutul 88, electrocardiograma Horezului arată rău. Vlădulescu, singur în fața lui Eftimie, trage pe lângă, un moment în care toată lumea a văzut mingea în poartă. Scăpate, gazdele închid jocul în minutul 90+5, când Vladu, insistent la recuperare, marchează de la 40 metri în poarta goală și face un 2-0 meritat de cei din Horezu.

Au jucat:

👉Viitorul Horezu: 1 Eftimie, 5 Popescu, 6 Vladu, 11 Bălan Octavian (Trană, min. 46), 77 Săraru Leonard, 19 Nistor, 10 Georgescu (Niculcea, min. 25), 14 Popa, 47 Ceapă (Duică, min. 46), 22 Precup (Milosteanu, min. 82), 23 Săraru Ioan (Bălan Vlăduț, min. 71)

👉Cozia Călimănești: 90 Didoiu, 4 Mazilu, 20 Dumitru, 91 Chiripuș Adrian, 14 Smeadă, 33 Stoenete, 7 Chiripuș Alexandru, 10 Horumbă, 8 Vladulescu, 19 Cruceru (Nițulescu, min 25, Duca, min. 72), 30 Ilea

Arbitraj bun Darius Boldu, ajutat de Ramona Bălteanu și Eduard Ignatie.

📌Pentru Viitorul Horezu urmează meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 3. Cu reprezentanta județului Teleorman, 20 și 27 iunie, turul în Treapt.