Accidentat…de două ori într-o zi, la Câineni și Bujoreni

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit astăzi (18.03, n.r.) la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, pe raza localității Bujoreni. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 58 de ani, din localitatea Runcu, în timp ce conducea un vehicul de salubrizare, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, moment în care ar fi fost acroșat de o ambulanță condusă de un bărbat de 63 de ani, din orașul Brezoi.

Ambulanța se afla în misiune, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, transportând un pacient în vârstă de 77 de ani, din localitatea Budești, victimă a unui accident rutier produs în cursul acestei dimineți, pe raza localității Câineni (foto accident Câineni).

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În zona producerii accidentului, traficul rutier s-a desfășurat pe o singură bandă, alternativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.