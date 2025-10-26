LIGA FLORILOR, ETAPA 7. ASTĂZI, SCM CRAIOVA – SCM RÂMNICU VÂLCEA, DERBY DE OLTENIA

🤾 SCM contra SCM, meci tare la Craiova, într-un alt derby oltenesc al handbalului feminin. Vâlcea vine după antrenamentul cu public din repriza secundă cu Târgu Jiu, în timp ce craiovencele nu au mai jucat de două săptămâni în Liga Florilor, ultima oară pierzând greu la campioana CSM. Să vedem cine a ieșit ma binei dintre cele două echipe după pauza destinată naționalei. Care echipă națională îl avea antrenor pe vâlceanul Florentin Pera în urmă cu doar o lună, iar astăzi pe bancă stă Ovidiu Mihăilă, craioveanul.

Apropo de cei doi antrenori, iată cum văd partida de astăzi:

🎤 Florentin Pera: „Ne așteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe cu obiectiv clar de calificare în cupele europene, care a demonstrat valoare prin victoria obținută în fața formației Rapid în ultima partidă disputată pe teren propriu. Echipa noastră traversează un moment bun, venind după trei evoluții solide, în special jocul de la CSM București, unde sportivele s-au autodepășit și au evoluat de la egal la egal cu campioana României. Am încredere în spiritul de luptă al echipei și aștept o mobilizare exemplară din partea tuturor jucătoarelor, pentru a obține un rezultat pozitiv. De asemenea, le mulțumim suporterilor noștri pentru sprijinul constant și pentru energia pe care o transmit echipei, atât acasă, cât și în deplasare”.

🎤 Ovidiu Mihăilă: „În jocul de astăzi se întâlnesc două echipe care încearcă să-și găsească repere în a fi performante în această ediție de Liga Florilor. SCM Râmnicu Vâlcea este o echipă cu jucătoare de calitate, venite din țări cu școli de handbal foarte bune , bazate pe viteză și tehnică, iar ultimele evoluții din campionat stau dovadă la ceea ce am spus Craiova va încerca să se ridice la nivelul valoric al adversarei. Vrem să intrăm cu atitudine si curaj pentru a spera la un succes. Campionatul este lung , orice rezultat nu îți asigură nimic în acest moment , deoarece vor exista foarte multe jocuri echilibrate si se pot întâmpla multe. Ne dorim să progresăm foarte mult , să avem toate jucatoarele sănătoase și să ne bucurăm de o evoluție cât mai consistentă în jocul de astăzi”.

📍 Partida începe la ora 17,30 și poate fi urmărită pe ProArena.