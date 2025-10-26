BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. CS VÂLCEA 1924 PIERDE CU VOLUNTARI, 85-103 (25-29, 18-28, 20-24, 22-22)

🏀 Ceea ce se anunța o partidă echilibrată s-a transformat într-un galop de sănătate al Voluntariatului. Oricum mai omogeni, oaspeții și-au găsit taman sâmbătă seara să arunce de la distanță cu precizia lunetistului de elită. 21 de aruncări de trei puncte, cu nouă jucători, au „tras” pandelienii, nu știu dacă înseamnă vreun record, dar cu siguranță ne-au exasperat.

➡️ Valcea a suferit din cauza numărului mic de jucători străini. Oricât am încerca să îndulcim chestiunea, este evident că, de cele mai multe ori, aceștia fac diferența. În plus, omogenitatea încă se caută, cu prim impact în apărarea care a permis 34 de aruncări de la distanță ale oaspeților.

➡️ Altfel, conform ProBaschet, vâlcenii l-au adus pe Gian Clavell, un portorican cu ceva meciuri în NBA și cu experiență mare în campionate europene puternice și competiții internaționale. Clavell îi va lua locul lui Cornelius Hudson, cel care a batjocorit mâna întinsă în vară de CS Vâlcea 1924.

➡️ Deocamdată, locul 7 în Liga Națională, dar sezonul trecut am aflat că de prin decembrie se-aratā lucrurile cele mai bune. Să vedem.

Au marcat în partida cu Voluntari:

👉 DeAndre Pinckney 21 p, Emmanuel Lecomte 17, Lucas Tohătan 12, Rareș Uță 12, Amedeo Casale 7, Kenny Gabriel 7, Patrick McCaffery 6, Peter Kiss 3.

📍Miercuri, în sala Traian, CS Vâlcea 1924 – Sporting Lisabona, în FIBA Europe Cup.