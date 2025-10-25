LIGA 3, ETAPA 10. PRIMA VICTORIE PENTRU VIITORUL DĂEȘTI, 4-1 CU PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU, ÎN DEPLASARE. DECLARAȚII DUPĂ PARTIDĂ

➡️Viitorul a început mai calmă și mai organizată, iar asta s-a văzut în exprimarea din teren. Cu mingea jos, din propriul careu, mijlocașii ieșind mereu la primire și verticalizări, în timp ce FCPO își tot căuta ritmul de acum două săptămâni. Cu Dinu și Sîrbu bine înfipți în coasta apărării gazdelor, oportunitățile au existat: șut Sîrbu de la 15 m, scos greu de Grigorie, duel repetat peste câteva minute. Și încă un șut slab al lui Bīrzan, cu Grigorie atent. În minutul 32, Dinu pare faultat în fața careului, dar arbitrul acordă simulare. Poate o decizie 50-50, persoanal am văzut fault. ⚽Peste 4 minute, după un corner, Pîrvulescu lovește superb din foarfecă, mingea revine din transversală în teren, iar Dinu o bagă în poartă. Păcat că nu există o filmare cu splendida execuție a lui Pîrvulescu, de sus și de Liga Campionilor. FCPO se aruncă în ofensivă, dar nu găsește luciditatea necesară golului. Câteva cornere și o izbucnire nervoasă a lui „Jordi” Iordache, exasperat de zădărnicia eforturilor lui Popa și Zamura.

➡️Cum s-or fi mutat energiile pozitive, în pauză, dintr-un vestiar într-altul, face parte din misterul mereu plăcut al fotbalului. FCPO intră hotărâtă să schimbe tot, dar și cu Marian Ion pe teren. ⚽Acesta rupe ritmul pe stânga apărării Viitorului și egalează imediat, pivotare și șut sec din mijlocul careului. Este vremea Păușeștiului, pentru că Viitorul cedează mijlocul terenului. Și vin momentele care poate hotărăsc soarta partidei. Minutul 67. Uță trage în bară, apoi imediat Răduță reia, dar Vlădoi-junior respinge senzațional o minge pe care scria gol. Minutul 69. Penalty FCPO, prea ușor acordat. Iordache „Jordi” execută în transversală. De acolo, jocul gazdelor se rupe, iar Dăeștiul iese din propriul teren și începe să muște. ⚽Minutul 83. Centrare Popolan, cap Dinu din semiplonjon, frumos gol. ⚽Minutul 85. Dinu, plecat singur pe dreapta, dintr-un ofsaid flagrant. ⚽Minutul 93. Sîrbu, de pe stânga de această dată.

👍Fair-play la final de partidă, deși nervii clocoteau în tabăra gazdelor.

👍Chiar dacă FCPO poate invoca momentele psihologice din mitanul doi, în cele din urmă eu apreciez meritată victoria celor din Dăești, parcă mai elaborați, sigur mai pragmatici și cu un Dinu necruțător. Adică atacantul care i-a lipsit Păușeștiului.

Au jucat:

👉FC Păușești-Otăsău: Grigorie – Preda, Lăzărescu,Uță, Roșianu – Ghiță, Iordache „Jordi” , Popa Ștefan „Dică” , Predescu, Geantă – Zamura. Au intrat după pauză Marian Ion, Răduță, Fistogeanu, Streinu și Trașcă.

👉Viitorul Dăești: Vlădoi – Popolan, Ghiță, Pîrvulescu, Vasile – Iana, Bīrzan, Tudorescu, Iordache Daniel – Sîrbu – Dinu. Au intrat după pauză Lazăr, Vîrlan, Mihăilă.

👉Arbitraj cu prea multe greșeli : Victor Hurducaș(Iclod-Cluj) la centru, ajutat de Cristian Mesaroș(Cluj-Napoca), Claudiu Stoica(Cluj-Napoca) plus Leopold Herczeg(Băcia).

Declarații:

👉Cătălin Avan(primar Păușești-Otăsău): ” Meci echilibrat. Ei au dominat prima repriză, noi am revenit bine după pauză. Am egalat, ocazii, penalty ratat. Apoi, părerea mea este că două greșeli de arbitraj au decis soarta meciului. Ofsaid clar la Dinu, iar înainte de asta tot Dinu a lovit fără minge, ar fi fost al doilea galben. Asta este, mergem înainte. Probabil că insuccesul de la Târgu Cărbunești a contat mental, acolo așteptam trei puncte. Și acolo și aici am făcut greșeli. Dar, cum ziceam, asta este, învățăm din greșeli, mergem să câștigăm la Sibiu”.

👉Marius Vlădoi(director sportiv Viitorul Dăești): „Meci între două echipe care se cunosc bine. Am avut un plus în prima repriză, puteam să înscriem mai repede, plus faza aceea cu simularea care nu a fost. Am intrat noi după pauză și le-am dat voie să vină peste noi. Îmi asum să spun că penalty-ul lor a fost foarte ușor acordat, am avut noroc că au ratat. Apoi am revenit în joc și asta s-a văzut pe tabelă. Însă arata vreme cât este abia prima victorie în 10 etape, nu pot fi prea entuziast. Trendul este bun, totuși, trebuie să din foarte atenți acum, avem trei jocuri acasă, trebuie să le fructificăm. Avem o echipă bună, doar că ratăm, ratăm mult”.