LIGA 3, SERIA 6:

VIITORUL DĂEȘTI PIERDE ACASĂ, 1-2(0-1) CU MEDIAȘ

La Dăești, împotriva locului 3 din serie, Viitorul a încercat să-și depășească condiția ultimelor șase rezultate negative. Nu a reușit pentru că cei din Mediaș au fost mai pragmatici, dar și pentru că un arbitraj potrivnic le-a pus piedică. În niciun caz nu a existat o mare diferență între locul 11 și locul 3, despărțite de 20 de puncte, dar după această etapă a 19-a, clasamentul presează pe dăeșteni, penultimul loc, cu doar 14 puncte.

➡️Faulturi clare asupra lui Vasile, în partea dreaptă a atacului, acolo unde construia Viitorul în startul partidei, rămase nesancționate. Apoi, dăeștenii au primit gol în minutul 17, Hanzu de la oaspeți, pe contraatac, într-un moment în care fundașul central Pîrvulescu se află pe marginea terenului pentru a primi îngrijiri medicale. Următoarele 30 de minute au fost ale gazdelor, poate cele mai bune din tot meciul, însă șuturile lui Dinu, Bucei și Brînzan nu au adus golul.

➡️Mediașul a venit tare, după pauză, Măciuceanu a scos în fața lui Țala, scăpat singur, iar veteranul Astafei a ratat și el. Dăeștiul a întors jocul spre poarta oaspeților, Brînzan a fost apărat senzațional de portarul advers, iar Tudorescu a irosit o ocazie imensă, singur în fața porții. Mediașul a schimbat din nou tabela în minutul 63, Hăjmășan, șut de la 17 metri, lângă prima bară. Câteva minute mai târziu, festivalul deciziilor ciudate ale arbitrului de centru, multe faulturi ale oaspeților tratate cu indiferență, a culminat cu neacordarea unui penalty, la o tragere de mână a lui Dinu, în careu. Viitorul va domina din nou finalul, oaspeții au o bară, iar Pîrvulescu reduce din scor chiar la ultima fază.

Au jucat:

👉Viitorul Dăești: Măciuceanu – Vasile(Iana, min. 52), Pîrvulescu, Diaconescu, Popolan – Bucei, Tudorescu(Bălașa, min. 73), Bîrzan, Sîrbu(Rotaru, min. 69) – Mihăilă, Dinu.

👉ACS Mediaș: Crîng – Gurei, Avram, Stan, Frâncu – Luca – Hanzu, Orlandea, Roșu – Astafei, Pajco. Au intrat pe parcurs Țala, Hăjmășan, Noian, Cocan.