LIGA 3, PLAY-OFF. ACADEMICA BALȘ – SCM RÂMNICU VÂLCEA 0-1:

„SCORPIONUL” LUI RUSU ȘI INTUIȚIA LUI GEORGESCU

‼️Borna de la Balș răsărea extrem de importantă în drumul SCM spre Liga 2. O dată pentru că o victorie păstra echipa pe primul loc, fapt care, în al doilea rând, punea și mai sus moralul tuturor înaintea ultimelor etape. A ieșit bine, chiar dacă spre final. Și chiar dacă au avut momente de joc nepotrivite, apreciez că balanța s-a înclinat just către vâlceni. Cu toate că în prima jumătate de oră Balșul a avut o bară, după un șut de la 20 metri, pe ansamblu SCM a adunat mai multe momente periculoase în careul adversarilor.

⚽Golul izbăvitor a venit târziu. A fost unul special, să-l descriem din memorie.

⚽Este minutul 75. Vâlcea atacă, dar eliberează greu căile spre poarta gazdelor. Un fault al celor de la Academica, pe stânga atacului vâlcean, lângă tușă. Se pregătește să bată Zaharia. S-a zbătut mult mijlocașul vâlcean astăzi, dar n-a găsit mereu soluțiile cele mai bune. Acum aruncă mingea în careul Balsului, la semi-înălțime, spre prima bară. Din păcate, impresia este că balonul va trece prin spatele lui Rusu și va fi respins. Urmează însă secunda genială. Aflat în marcaj, cu brațele fundașului pe el, Bogdan Rusu se apleacă în față și ridică stângul. Corpul său devine paralel cu terenul, în timp ce picioarele se fixează într-un unghi perfect de 90°. Seamănă cu Ilia Malinin pregătit de pirueta finală a exercițiului de patinaj artistic. Și de acolo, din poziția aceea aproape imponderabilă, Rusu lovește mingea cu călcâiul piciorului stâng. E un „scorpion” perfect, care trimite mingea peste apărare, către prima bară. Însă se pare că mingea va fi degajată de ultimul fundaș, spre care se îndreaptă. Dar surpriză! Lângă acesta, cumva înapoia sa, se află Vlad Georgescu. Rămâne un mister cum a ajuns acolo, dacă nu vorbim de o fază lucrată la antrenamente. Nu mai contează. Pentru că Georgescu face exact ce trebuie. Îl anticipează pe fundaș și trimite mingea în poartă, tot cu stângul. Gol! Golul atât de necesar!

✅Să mai spunem că reușita a venit într-o perioadă în care, cu aceeași defensivă impecabilă și cu un Achim excelent, Vâlcea câștigase mijlocul terenului. Cu doar câteva minute înainte, tot Rusu ratase o ocazie mare.

👏Depășind momentul emoțional al golului, vreau să mă îndrept cu gânduri bune spre Ionuț Croitoru, fundașul dreapta vâlcean, cu evoluții solide de mai multe etape. A crescut foarte mult în joc, a devenit cerber pe partea sa, în timp ce urcă cu folos în atac. Bravo!

‼️Despre tensiunea partidei de la Balș s-a aflat abia la final, la cabine. Spre lauda sa, antrenorul Dan Oprescu a avut o atitudine care-i face cinste.

Au jucat:

👉Academica Balș: Florea – Aioanei, Gherghe, Riza, Dobre – Rotea (Dinu, min. 82), Toma, Zătreanu (Neață, min. 82), Șerban – Alexe (Miu, min.66), Nițu (Williams, min. 66)

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Grigorie – Croitoru, Sălcianu, Dandea, Georgescu – Zaharia (Lemac, min. 85), Achim, Ionescu (Vladu, min. 58), Doman (Oprescu, min. 21) – Rusu, Ivan (Oprescu, min. 58)

Declarații după partidă:

🎤Dan Oprescu (antrenor Academica Balș): „Partidă echilibrată, la finalul căreia 0-0 ar fi fost scorul corect. De obicei nu vorbesc despre arbitraj, doar că astăzi la faza golului am ieșit cu doi jucători cu capul spart, eu zic că a fost fault în atac. Mă opresc aici, nu vreau să insinuez nimic. Altfel, nouă ne lipsește ceva mai multă experiență, pentru că avem o medie de vârstă a echipei foarte joasă. Ne trebuie și mai mult curaj în asemenea meciuri, în care întâlnim echipe cu jucători maturi, mai multă atenție pentru că la faza golului fundașul nostru dreapta putea să facă mai mult. Știam că principalul pericol la Vâlcea sunt fazele fixe și trebuia să evităm, am analizat și pregătit toata săptămâna acest gen de faze. Mi-e greu să vorbesc acum de viitor, eu aș vrea să ne gândim la promovare. Dar rămâne întotdeauna problema bugetului. Trebuie să avem și infrastructură, eu zic că, de anul trecut până astăzi, am făcut o treabă excelentă la stadion, repet trebuie buget. Vom vedea”. 🎤Constantin Schumacher (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Încep prin a felicita gazdele pentru evoluție. A fost un meci greu, mai ales că nu am putut folosi jucători titulari. În plus, l-am pierdut repede pe Doman. Eu cred că, după numărul de ocazii, am meritat să învingem. Apreciez în special atitudinea și faptul că am avut răbdare. Îi felicit pe jucătorii mei! Iar cel mai important este că am câștigat. Suntem pe primul loc și mai avem cinci meciuri până la promovare. Trebuie să rămânem concentrați, să tragem la fiecare antrenament și să fim atenți la fiecare detaliu de pe teren”.