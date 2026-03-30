Reducerea perioadei de suspendare a permisului, doar pe baza certificatului de atestare fiscală

În 27 martie a.c. au intrat în vigoare, în baza unei Ordonanțe de Guvern, o serie de prevederi care privesc regimul amenzilor și a diferitelor proceduri care decurg din acestea și care vor avea legătură directă cu modul în care cetățenii își achită obligațiile fiscale. Aplicarea acestor noi dispoziții presupune verificarea achitării unor obligații de plată rezultate din amenzi contravenționale, inclusiv a unora aplicate anterior acestei date, pentru cererile formulate după intrarea în vigoare a noii reglementări. Mai mult decât atât, analiza îndeplinirii condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce va viza și dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul solicitanții, provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dovadă plății se face doar prin prezentarea certificatului de atestare fiscală care atestă evidența creanțelor fiscale și modul de stingere a acestora, eliberat la data depunerii cererii de reducere a perioadei de suspendare de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază își are domiciliul solicitantul cererii de reducere.