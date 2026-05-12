Aprilie plin pentru inspectorii I.T.M. Vâlcea – 12 persoane «la negru» și aproape 5 mld. de lei vechi în vistieria statului

În luna aprilie 2026, Compartimentul Relaţii de Muncă a efectuat 100 controale, fiind dispuse 283 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă. Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 6 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 486.000 lei.

În timpul controalelor, au fost identificate 12 persoane prestând muncă nedeclarată.

Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționați în conformitate cu prevederile legii, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 460.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:

– cazuri de muncă nedeclarată;

– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;

– neplata drepturilor salariale;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neplata orelor suplimentare;

– neplata orelor de noapte.