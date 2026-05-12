Primar Mircia Gutău: „Mă întristează soarta unor oameni care văd mereu frumosul drept urât, generozitatea drept viclenie și bucuria drept ură!!!”

La Râmnicu Vâlcea există o „tradiție” locală – dacă o pot numi așa – de a arunca generos cu mizerii în orice inițiativă menită să facă orașul mai frumos și mai atractiv; o tradiție ce contabilizează, printre altele, critica iluminatului de Crăciun, a împodobirii cu flori a orașului, a organizării unor evenimente festive sau altele asemenea. Iar dintre protagoniștii ei (pe cât de gălăgioși, pe atât de puțini), unul a ajuns acum la o nouă culme lansând un val de acuze la adresa inițiativei unei firme locale – mai mult decât lăudabilă, pentru orice om normal la cap! – de a moderniza, pe banii ei, un loc de joacă din Parcul Zăvoi. Demersul a dat naștere unui serial de articole și „breaking-news-uri” într-un site-publicație, criticile fiind împărțite, aproape egal, între cele la adresa firmei – că de ce face asta? ce urmărește? – și primărie – că de ce acceptă asta? ce interese are? Evident, aspecte precum:

un loc de joacă amplasat chiar la intrarea în parcul-simbol al Râmnicului va primi o nouă înfățișare, mult îmbunătățită față de cea actuală, spre bucuria a mii de copii, lucrările de modernizare se vor realiza fără nicio contribuție financiară din bugetul local, adică din impozitele plătite de cetățeni, o astfel de colaborare va servi drept exemplu și încurajare pentru alte firme, în beneficiul întregii comunități locale…sunt trecute sub tăcere sau expediate sumar de acuzatoarea întregului demers, nefiind relevante pentru scopul principal al articolelor: atacarea primăriei, pe indiferent ce cale.

Dincolo de absurdul situației generată de jurnalista care și-a făcut un crez din transformarea administrației municipale într-un sac de box, nu poate să nu mă întristeze soarta unor astfel de oameni care, din motive personale sau din interese financiare ori politice, văd mereu frumosul drept urât, generozitatea drept viclenie și bucuria drept ură.

Altfel, salut din toată inima disponibilitatea firmei Diana SRL – cea care va moderniza locul de joacă „Epoca de gheață” de lângă intrarea principală în Parcul Zăvoi – pentru o astfel de inițiativă civică remarcabilă și deloc singulară: amintesc că aceeași firmă a cedat, gratuit, folosința unui imobil proprietatea sa situat pe bulevardul Nicolae Bălcescu, în care elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” să poată să-și desfășoare cursurile pe durata lucrărilor complexe de modernizare a acestui liceu.

Mircia Gutău, Primar