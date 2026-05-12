SC DEZMO SRL – ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

SC DEZMO SRL, cu sediul în Sat Pietrari, Comuna Pietrari, nr. 424, judetul Valcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu Nr.67/25.04.2023, pentru activitatile, cod CAEN: 3831- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3821 – Recuperarea materialelor reciclate sortate (excluzand fabricarea de pulberi, granule sau fulgi de material plastic; 4687- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; 5210 – Depozitari; 9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor, desfășurată la punctul de lucru din Rm. Valcea, str. Cazanesti, nr. 160, punctul Vanger, judetul Valcea.