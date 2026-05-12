  • Home
  • Anunturi
  • SC DEZMO  SRL – ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

SC DEZMO  SRL – ANUNȚ PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Scris deCurierul de Valcea, 12 mai 2026

SC DEZMO  SRL, cu sediul în Sat Pietrari, Comuna Pietrari, nr. 424, judetul Valcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu Nr.67/25.04.2023, pentru activitatile, cod CAEN: 3831- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3821 – Recuperarea materialelor reciclate sortate (excluzand fabricarea de pulberi, granule sau fulgi de material plastic;  4687- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;  5210 – Depozitari;  9531 – Repararea si intretinerea  autovehiculelor, desfășurată la punctul de lucru din Rm. Valcea, str. Cazanesti, nr. 160, punctul Vanger, judetul Valcea.