SĂ FIE PLAY-OFF! ȘI VÂLCEA ÎN LIGA 2!

➡️Odată cu terminarea sezonului regulat, mult prea lunga caravană a Ligii 3 s-a împărțit în două, conform noii formule de desfășurare a acestui eșalon. Zona de play-off, cu SCM Râmnicu Vâlcea, conține 32 de echipe împărțite în 4 grupe a câte 8 echipe, fiecare grupă formată din primele 4 clasate din două serii inițiale cuplate. Cealaltă parte, cu 63 de echipe, între care FC Păușești-Otăsău și Viitorul Dăești, se constituie în play-out, acolo unde se vor alege retrogradatele.

➡️Sâmbătă, începe play-off-ul, așadar. SCM Râmnicu Vâlcea se află în seria 3, completată cu colegele de serie Minerul Lupeni, Vulturii Fărcășești, Jiul Petroșani, lângă care au venit, dintr-o altă grupă, CS U Craiova 2, Cetatea Turnu Măgurele și LPS Clinceni. Clasamentul este mai jos, în fotografie, cel mai important aspect fiind că vâlcenii și craiovenii conduc seria, 14 puncte fiecare, la cinci lungimi de a treia clasată. Asta înseamnă că Vâlcea și Craiova au avut câte două remize, pierzând patru puncte din cele 18 posibile. Vâlcea a avut două egalități în Valea Jiului, 1-1 la Lupeni și 0-0 la Petroșani, în timp ce formația din Bănie a făcut 2-2 la Turnu Măgurele și 1-1 la Clinceni.

➡️Reamintesc, prima clasată din fiecare serie de play-off merge direct în Liga 2, iar un baraj între locurile 2 va stabili a cincea promovată.

➡️Se poate presupune, cu un risc minim de a greși, că SCM Râmnicu și CS U Craiova 2 se vor lupta pentru primul loc al seriei, cel care duce direct în Liga 2. Deși Cetatea Turnu Măgurele și Jiul Petroșani nu sunt chiar departe de primele două locuri, apreciez că nu vor avea forța de a fi competitive.

➡️Din acest punct de vedere, partida de mâine, de la Caracal, dintre CS U Craiova 2 și SCM Râmnicu Vâlcea, ar putea da o direcție pentru promovare. Chiar dacă nu este decisivă, mai ales că urmează alte șapte etape, va cântări puternic în ceea ce privește punctele și moralul. Rămâne de văzut cum vor potoli vâlcenii asaltul tinerilor din Bănie, însă Dandea&Co au de partea lor experiența și valoarea indiscutabile. Iar dacă punem lângă ele încredere, determinare și efort, lucrurile bune trebuie să vină.

‼️Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, obiectivul este promovarea. Anunțat încă de anul trecut și rămas pe tapet. Iar dacă admitem că play-off-ul se va desfășura în condiții normale și morale de competiție, acest lucru înseamnă întâmpinarea unui adevăr. Are Vâlcea valoare pentru a devansa alte patru echipe ? Va reuși formația vâlceană să fie cea mai bună în acest test de anduranță?

‼️Ca să ne lămurim însă, în acele condiții ideale de mai sus, trebuie ca toate energiile locale să fie aliniate. De la jucători și conducerea echipei, până la autoritățile care, nu mai departe de decembrie, și-au declarat suportul pentru întreprinderea echipei de fotbal. Un obiectiv se susține cu toți pilonii necesari pentru atingerea acestuia. Mizez, așadar, pe dorința și voința acestui grup, care să aducă bucurie unei comunități locale încă amatoare de fotbal la un nivel mai înalt.

HAIDE, VÂLCEA!