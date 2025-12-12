ANNIKEN WOLLIK ȘI JULIA MAIDHOF, ECHIPIERELE SCM RÂMNICU VÂLCEA, JOACĂ SEMIFINALELE CAMPIONATULUI MONDIAL

Două jucătoare de la echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea vor juca astăzi în semifinalele Campionatului Mondial, după ce au avut un parcurs fără înfrângere.

🤾 Julia Maidhof, interul dreapta al SCM și al Germaniei, nu este favorită în fața Franței, dar naționala sa, calificată după 18 ani în semifinale, a arătat foarte bine până acum.

🤾 În schimb, Anniken Wollik, extrema stângă de la Râmnicu Vâlcea și a naționalei Norvegiei, are prima șansă cu Țările de Jos, chiar dacă selecționata portocalie va evolua în fața propriilor suporteri.

📌 Semifinalele CM se joacă la Rotterdam, în Ahoy Arena.

👉Franța – Germania, ora 18.45

📺Prima Sport 2, Digi Sport 2

👉Țările de Jos – Norvegia, ora 21.45.

📺Prima Sport 3, Digi Sport 2

Foto – IHF