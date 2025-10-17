LIGA 3, ETAPA 9. THRILLER LA FEDELEȘOIU. VIITORUL DĂEȘTI – JIUL PETROȘANI 2-2(0-1). REMONTADA SPECTACULOASĂ

😎 Anticipam că Viitorul va face un meci bun astăzi. Iar echipa lui Gaiță și Vlădoi a confirmat, un 2-2 spectaculos, concretizat la una din ultimele faze înainte de final.

➡ Dăeștiul a revenit după 0-2 în minutul 58, arătând caracter și determinare. Scăpați de două-trei ocazii ale Jiului, gazdele au dominat copios ultimele 30 de minute, mai ales după intrarea lui Mihăilă, când antrenorii au făcut schimbări tactice, cu efecte pozitive în joc.

🙏 Al treilea 2-2 al Viitorului, a șasea remiză din nouă partide. Punctele se adună greu, însă, fără victorii.

Golurile:

⚽ 1-2, Mihăilă, minutul 67, șut din careu în colțul lung

⚽ 2-2, Bebe Vasile, minutul 93, a împins mingea cu capul în poartă, la o învălmășeală în careu

⚠ Etapa viitoare, derby județean, la Pietrari: FCPO – Viitorul Dăești.

📷Jiul Petroșani pagina de Facebook