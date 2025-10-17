A murit Doina Migleczi – un om, un artist, un profesor, o instituție

S-a dus să-și găsească odihna alături de soțul ei, care o părăsise în urmă cu doar câteva zile, și a lăsat în urmă o întreagă comunitate îndurerată ce a iubit-o, a admirat-o și a aplaudat-o de atâtea ori la scenă deschisă.

Doina Migleczi s-a stins, dar omul de teatru Doina Migleczi va rămâne permanent în memoria acestor locuri. Pentru că artiștii nu mor niciodată – ei doar se mută pe o altă scenă, mai mare, deasupra a toate și a tuturor.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Mircia Gutău,

Primarul Municipiului