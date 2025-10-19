LIGA 3, ETAPA 9. NEPLĂCUTĂ SURPRIZĂ. PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU PIERDE LA TÂRGU CĂRBUNEȘTI, 2-3

⚠ Din etapa 1 nu mai câștigase Gilortul Târgu Cărbunești, penultima clasată în serie. Atunci au învins Viitorul Dăești. Astăzi, complet neașteptat, pe același teren, a pierdut și FC Păușești-Otăsău, din păcate. Zic neașteptat pentru că formația lui Sorin Bucuroaia anunța o formă bună.

➡ Însă, în iarbă, lucrurile au stat altfel. Gazdele s-au detașat la 3-1, Lăzărescu marcase în prima repriză. Deși a dominat finalul, FCPO a reușit doar reducerea scorului, Marian Ion, minutul 91.

➡ FCPO rămâne pe locul 5 în clasament, însă Viitorul Dăești coboară pe ultima poziție.

➡ Și uite-așa, cum ziceam, sâmbăta viitoare, derby județean la Pietrari: Păușești-Otăsău vs Dăești. Învinsele din Târgu Cărbunești