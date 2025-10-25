BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. CS VÂLCEA 1924 – VOLUNTARI, ORA 20,00

➡ Cel mai interesant meci al etapei 6 din Liga Națională se joacă în sala Traian din Râmnicu Vâlcea. CS Vâlcea 1924 întâlnește astăzi Voluntari într-o reeditare a finalei mici din sezonul trecut, câștigată de Vâlcea cu 3-2.

🏀 Dar lucrurile sunt puțin diferite față de momentul din vară. În primul rând pentru că Lucas Tohătan și Titus Nicoară au migrat de la Voluntari la poalele Capelei, pentru un contingent român mai solid. Apoi pare că, totuși, măcar în acest început de sezon, oaspeții par mai omogeni, după ce au păstrat trio-ul american Justice-Skinner-Caffey, un trio care a marcat 50 puncte în victoria din ENBL de la mijlocul săptămânii, 85-80 cu Kapfenberg. Vâlcenii au cedat greu, la un nivel superior, contra italienilor de la Sassari, punându-l în primul rând pe Emmanuel Lecomte, cu siguranță un transfer reușit. Rămâne de văzut dacă va fi utilizat Cornelius Hudson, pare-se căzut în dizgrația conducerii pentru comportament neconform.

👉 Partida CS Vâlcea – Voluntari se joacă în sala Traian, de la ora 20,00. Poate fi urmărită pe Digi Sport 4.

📷 CS Vâlcea 1924 pagina Facebook