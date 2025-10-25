LIGA 3, ETAPA 10. ASTĂZI, PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU VS DĂEȘTI. MIROS DE PRAF DE PUȘCĂ

☑️ Mocnește o rivalitate ascunsă între Păușești-Otăsău și Dăești. Nu știu dacă vine de pe latura administrativă, dar cu siguranță a fost alimentată de „scandalul juniorului” de la meciul direct din vară, din Cupa României. Așa că probabil că în miros de praf de pușcă se va juca astăzi Păușești Otăsău – Viitorul Dăești, acest nou derby județean din Liga 3.

➡️ FCPO s-a întors rănită grav de la Târgu Cărbunești și vrea acum sângele oricui, pentru a-și repara orgoliul șifonat, nu doar golaverajul. Primarul Avan a anunțat deja că „Staff-ul și jucătorii știu ce au de făcut” pentru a treia victorie consecutivă pe teren propriu. Nu-i interesează că ar fi tocmai cu conjudețenii, pentru că nu ar fi exclus ca, în secret, oamenii să viseze la play-off.

➡️ Pe de altă parte, timpul nu prea mai are răbdare cu Viitorul Dăești și începe să o ia înaintea băieților lui Gaiță și Vlădoi. Cu doar șase puncte în clasament, fără nicio victorie, chiar dacă neînvinși în ultimele patru partide, dăeștenii trebuie că simt deja fiorul unui play-out foarte complicat, cu emoțiile retrogradării plutind deasupra fiecărei partide. Însă cum ar fi să obțină primul succes tocmai împotriva FCPO ?!

☑️ Dincolo de încrâncenare, după părerea mea, FCPO – Viitorul Dăești este un meci care ar merita măcar 500 de spectatori. Cu galerii, cu surle și trâmbițe. Cu mașini venite de la Dăești care-și caută parcare. Cu localnici care umplu tribuna cu o oră înainte de start. Și cu un mic și-o bere, acolo, pe gazon, cu toți jucătorii, la final.

👉 Astăzi, Pietrari, ora 15,00. Păușești-Otăsău vs Viitorul Dăești.