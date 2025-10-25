Fotbalul feminin are viitor la Vâlcea! Parteneriat cu RSC Anderlecht, cel mai titrat club de fotbal din Belgia!

Ieri am primit, la Consiliul Județean Vâlcea, o delegație a RSC Anderlecht, cel mai titrat club de fotbal din Belgia și unul dintre cele mai puternice din Europa.

Ne-am bucurat să o avem alături pe vâlceanca noastră, Ștefania Vătafu, una dintre cele mai valoroase fotbaliste ale României, care joacă de ani buni pentru Anderlecht.

Ștefania a venit însoțită de reprezentanții secției de fotbal feminin a RSC Anderlecht – directorul Dave Mattheus și managerul Joachim Van Hoomissen.

Scopul întâlnirii a fost acela de a ne cunoaște și de a pune împreună bazele unui parteneriat între CS Vâlcea 1924 și RSC Anderlecht, pentru dezvoltarea fotbalului feminin la Vâlcea, un proiect pe care eu îl susțin cu toată energia.

Din acest sezon, clubul nostru are echipă de fotbal feminin care activează în Liga a 3-a. Ne dorim să creștem pas cu pas, să învățăm din experiența unui club de top și să ducem această echipă spre performanță.

Parteneriatul cu Anderlecht înseamnă schimb de experiență, dar mai ales o șansă reală pentru tinerele jucătoare din Vâlcea să învețe de la cei mai buni și să ajungă la cel mai înalt nivel, așa cum a reușit Ștefania Vătafu.

Fotbalul feminin are viitor la Vâlcea, iar această colaborare este începutul unui drum frumos pentru noua generație de sportive de la CS Vâlcea 1924.

Mulțumim, RSC Anderlecht!

Mulțumim, Ștefania Vătafu!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea