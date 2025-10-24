Accident mortal pe DN 7, la Racovița

Astăzi (24 oct n.r.) pompierii din cadrul Stației de Pompieri Brezoi au fost anunțați despre producerea unui accident rutier în comuna Racovița, sat Tuțulești. La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD. De asemenea, au fost solicitate trei ambulanțe SAJ, dintre care una de la SAJ Sibiu. In accident au fost implicate două autoturisme, două persoane au fost descarcerate, una dintre ele aflându-se în stop cardio-respirator, pentru aceasta efectuându-se manevrele de resuscitare. La locul intervenției, au mai fost încă 3 victime, acestea fiind monitorizate de echipajele de prim-ajutor. La locul accidentului s-a deplasat si un echipaj de terapie intensiva de la ISU Sibiu, cu medic. În sprijinul echipajelor aflate la fața locului, a fost solicitat și un elicopter SMURD. In ciuda eforturilor depuse de către personalul medical, persoana aflata in stop cardio-respirator, un bărbat de 42 de ani, a fost declarată decedată.