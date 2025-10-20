Kickboxing – gală de excepția la Pitești – Vâlceanul Becali versus campionul mondial Bubulendra

Cea mai importantă promoție de sporturi de contact din România, Dynamite Fighting Show, revine în această toamnă cu un eveniment de excepție, programat pe 24 octombrie, în premieră la Pitești Arena, unde sunt așteptați aproape 5.000 de spectatori.

Județul Vâlcea va fi reprezentat de Gabriel Becali Bodescu, sportiv legitimat la Tiger Gym Râmnicu Vâlcea, pregătit de antrenorul Viorel Stanciu. 3Tânărul luptător, în vârstă de 20 de ani, care are la activ 15 meciuri la amatori și 6 la profesioniști, îl va înfrunta pe campionul mondial WAKO Eric Bubulendra.

Sportivul vâlcean a urmat o perioadă de pregătire intensă, cu două antrenamente zilnice, și promite un meci deosebit, demn de scena Dynamite Fighting Show. „Am muncit mult pentru momentul ăsta. Vreau să aduc victoria acasă, la Vâlcea, la Vlădești, orașul meu natal, declara Bodescu, cu câteva zile înainte de marele meci.