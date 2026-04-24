Bodescu, încă o victorie prin KO

În cadrul galei Cobzaru Fight Championship, desfășurată pe 18 aprilie la Râmnicu Vâlcea, sportivul Bodescu Becali Gabriel a obținut o victorie clară și rapidă. Meciul s-a încheiat înainte de limită printr-o lovitură de picior, în runda 1, după o prestație sigură și bine controlată.

Luptătorul legitimat la clubul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea, pregătit de antrenorul Viorel Stanciu, a intrat hotărât în ring și a impus ritmul încă din primele secunde. Execuția a fost precisă, iar finalul a venit rapid.

Victoria confirmă munca serioasă din sală și disciplina păstrată zi de zi la antrenamente. Rezultatul întărește poziția sportivului în circuitul profesionist și arată că pregătirea constantă dă roade atunci când vine momentul decisiv. Urmează un an încărcat din punct de vedere competițional, sportivul vâlcean urmând să dispute meciuri aproape la fiecare lună pentru a acumula cât mai multă experiență.