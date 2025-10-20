Conspirația

Unul din personajele din ultima mea carte se referă la extremism ca la un organism cu capacități uimitoare de metamorfozare. Ideile sale se reîntregesc în altă parte și se îmbucătățesc în părți ce capătă autonomie. N-ai cum să lupți de pe poziții egale împotriva unui adversar care se divide la nesfârșit și se recompune într-un soi de concepție alunecoasă, fără cap și fără coadă. Firește, adună adepți pentru că este infailibilă. De ce mi-am amintit de asta acum? Poate pentru că personajul respectiv a rămas dator. Exemplele sunt cele care dau greutate unei aserțiuni.

În timpul pandemiei ne-am confruntat cu un extremism de tip special, nemaiîntâlnit, extremismul medical. Autoritățile au fost depășite de situație în intenția de a-i salva pe oameni de propria ignoranță. Vaccinările la chiuvetă făceau parte din cotidian. Mii de vieți au fost secerate în numele unei conspirații mondiale, cu concursul cercetătorilor, în dauna credinței. Știința și biserica n-au conviețuit prea bine împreună, asta e o altă discuție. Dar atunci când la intoxicarea cu informații false iau parte și slujitorii actului medical dezastrul este absolut. Cinismul este absolut pentru că mulți nu cred o iotă în ce susțin și drept dovadă își protejează familiile.

Printre promotorii acestui extremism s-a numărat și medicul orădean Flavia Groșan. În cazul de față n-o putem acuza de cinism pentru că este ea însăși o victimă. Doctorița Groșan este internată la terapie intensivă în comă de gradul 4 după ce soțul a găsit-o inconștientă în casă. Nu a vrut la spital până în ultimul moment. De altfel, ultimul ei mesaj în social media suna așa: ”Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fă ce face popa, fă ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile atroce.” Putem comenta că a avut o epifanie în ceasul al 12-lea sau că Dumnezeu nu dă cu parul, dar ar însemna să ne păstrăm în logica mistică a susținătorilor săi și nu doresc asta. Mă limitez să-i urez multă sănătate.

Cam asta ar fi povestea, una tragică. Să vedem cum va fi ea transpusă în cheie extremistă. ”Încă o victimă a criminalilor care conduc lumea. Eroina noastră de la Oradea, doctorița Flavia Groșan, plătește cu viața pentru curajul de a dezvălui ce se petrece în spitale și de a ține piept giganților din Big Pharma. Este o execuție de tip ”mafia italiană”, care martorilor limbuți le tăia limba și copoilor ce se aflau pe urmele ei le tăia nasul. În cazul de față, medicul pneumolog a fost îmbolnăvit cu metastaze pulmonare. Ce poate fi mai clar? Toată lumea vede că este un avertisment, că oculta nu se dă în lături de la nimic. Doar banii dictează etc.”

Firește, teoria conspirației poate îmbrăca nenumărate forme, se multiplică la nesfârșit, sunt necesare doar câteva cuvinte cheie și treaba-i gata. Nu ai terminat bine cu demontatul uneia, cu argumente pe care e infinit mai greu să le accesezi, că apare o altă speculație în altă parte. Nu ai cum să lupți de pe poziții egale împotriva unui asemenea flagel.