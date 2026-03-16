Becali, victorie prin KO împotriva lui Stoica

În data de 7 martie, la Craiova, s-a desfășurat competiția sportivă – Oltenia Fighting Show. Sportivul Bodescu Gabriel Becali, reprezentant al clubului Tiger Gym Râmnicu Vâlcea, antrenat de Viorel Stanciu, a obținut o victorie spectaculoasă. În main event-ul serii, Becali l-a învins înainte de limită pe Lorenzo Stoica, printr-o lovitură de genunchi spectaculoasă care a pus capăt confruntării și a ridicat publicul în picioare. Deși a avut în față un adversar mai greu, puternic și foarte curajos, Becali a demonstrat control și maturitate în ring. Pregătirea intensă, strategia bine pusă la punct și experiența acumulată și-au spus cuvântul în această confruntare.

Evenimentul Oltenia Fighting Show a avut și un scop caritabil, fiind organizat pentru susținerea unei fetițe care suferă de autism, sportul demonstrând încă o dată că poate aduce oamenii împreună pentru o cauză nobilă.