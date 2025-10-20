Trei zile în care puteți scăpa gratuit de deșeurile voluminoase și de echipamentele electrice și electronice stricate

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Vâlcea și Asocierea Environment Care Waste Management S.R.L. – Brantner Environment S.R.L., prin lider Environment Care Waste Management informează cetățenii municipiului că în perioada de 24 – 26.10.2025, în intervalul orar 8.00 – 14.00, se va realiza colectarea deşeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) în 12 puncte de colectare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, după următorul program:

Vineri, 24 octombrie:

– Str. Crișan nr. 16 – coloana auto D.A.D.P.

– Intr. Cecilia Cuțescu Stork, Bl. 77 (PC. 133)

– Parcare Maternitate, str. Remus Bellu, Bl. O1 (PC. 118)

– Str. Emil Avrămescu, lângă sediul Piețe Prest

Sâmbătă, 25 octombrie:

– Str. Radu de la Afumați, Bl. 51B (PC. 144)

– Str. Rapsodiei, Bl. 16 (PC. 174)

– Aleea Mioriței Bl. N3 (PC. 154)

– Str. Gib Mihăescu, Bl. S3 (PC. 104)

Duminică, 26 octombrie:

– Complex Comercial Hermes, Bl. B3 (PC. 80)

– Str. Nicolae Iorga, Bl. PT5 (PC. 46)

– Aleea Bradului, Bl. C1, C2 (PC. 79)

– Intrarea Florilor, Bl. S 31 (PC. 6)

În cazul în care se vor identifica deşeuri voluminoase și deșeuri de echipamente electrice și electronice depozitate și în alte puncte de colectare decât cele stabilite, președinții/administratorii asociațiilor de proprietari și cetățenii sunt rugați să anunțe dispeceratul Brantner Environment S.R.L la numărul de telefon 0250/995, în intervalul orar 8.00 – 14.00. În cadrul campaniei de colectare, aceste tipuri de deşeuri se vor colecta gratuit.