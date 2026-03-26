IPJ Vâlcea și-a schimbat șeful de «Ziua Poliției»

Începând din 25 martie 2026, comisar-șef de poliție Nicolae Ionel Marius a fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile de inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Acesta a activat anterior în funcții de conducere în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, experiența dobândită recomandându-l pentru exercitarea noilor responsabilități.

Numirea în această funcție are ca obiectiv principal asigurarea unui management eficient și coerent al activităților instituției, în vederea creșterii gradului de siguranță publică și a încrederii cetățenilor în structurile de poliție.

În perioada următoare, vor fi intensificate acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cu accent pe reducerea infracționalității stradale, precum și pe creșterea gradului de siguranță rutieră, prin desfășurarea de activități specifice pentru prevenirea accidentelor de circulație și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

De asemenea, conducerea inspectoratului va urmări adaptarea permanentă a dispozitivelor de ordine publică și rutieră la nevoile comunității, precum și consolidarea cooperării cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul siguranței publice.