Culmea ghinionului…să faci accident cu o mașină de poliție, la poarta Serviciului Rutier

Ieri, 15 ianuarie 2026, în jurul orei 15:40, pe DN 64, în fața Serviciului Rutier Vâlcea, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, în care a fost implicată o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Din primele verificări a reieșit că un tânăr de 21 de ani, din orașul Băbeni, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul oboselii și al vitezei excesive, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat într-un cap de pod, iar ulterior în coliziune cu autospeciala de poliție neinscripționată, aflată la ieșirea din curtea Serviciului Rutier, pentru a intra pe stradă.

În urma evenimentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei, conform prevederilor legale în vigoare.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.