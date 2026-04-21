Darius Dobre a aplicat o teoremă cu rezultat garantat – dorință plus efort egal…medalii la ROAI și ONIA

Vestea bună din «Săptămâna Luminată», privind „olimpicul care a demonstrat că dorința însoțită de efort devine realitate” continuă cu un noi capitole de succes. Darius Adrian Dobre, elev în clasa a 12-a la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, a confirmat din nou în cadrul competițiilor naționale de elită. După ce recent a obținut medalia de argint la Olimpiada Națională de Informatică de la Pitești, Darius a urcat din nou pe podium:

Tânărul vâlcean a obținut medalia de bronz la etapa națională a concursului de selecție pentru lotul internațional de Inteligență Artificială (ROAI). Mențiune și medalia de Argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). In plus, prin rezultatul obținut a fost admis în Lotul Național de AI al României. Acest succes îi oferă și statutul de Olimpic, fiind admis ca viitor student la Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București.