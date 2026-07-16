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Anunț public PUZ – Rizea Mădălina Elena, Năgîrdu Teodora și Năgârdu Costel Daniel

Scris deCurierul de Valcea, 16 iulie 2026

Rizea Mădălina Elena, Năgîrdu Teodora și Năgârdu Costel Daniel, cu adresa în comuna Milcoiu, sat Căzănești, str. Căzănești Deal, nr. 35, a anunță elaborarea primei versiuni pentru proiect: Întocmire PUZ introducere teren în intravilan cu scopul construirii de locuințe, în comuna Budești, sat Budești, Pct Idulești, str. Câmpului, tarla 19, parcela 521/24, jud. Valcea și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: 

–  Sediu  proiectantului  – SC AAB DESIGN STUDIO S.R.L.cu sediul in com. Mihaesti, str. Baiesilor nr.2B, jud.Valcea, zilnic intre  orele 09,00 – 12,00; 

– sediul DJM Valcea, Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, zilnic între orele 09.00-12.00..  

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul DJM Vâlcea, Rm, Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, in termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului. 

 