ErasmusVET din Valencia – dincolo de orizont. Două săptămâni care ne-au schimbat

Mobilitate in cadrul proiectului Erasmus +4-VET, cu nr. de referinta 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873 din cadrul Acreditarii Erasmus- in domeniul VET-Formare profesionala, Nr:2021-1-RO01-KA120-VET-000046242 de la Colegiul National de Informatica „Matei Basarab” din Ramnicu Valcea

Relația elev-profesor, fundamentul educației

Uneori, nu pleci doar într-o altă țară. Pleci dintr-o versiune a ta și te întorci în alta.

Valencia nu a fost doar un oraș pentru noi. A fost lumina caldă pe clădirile vechi, străzile

vibrante, oamenii care ne-au zâmbit fără grabă și orizontul care nu a vorbit despre limite, ci

despre posibilități.

Cele două săptămâni petrecute în cadrul proiectului Erasmus+ VET au fost mai mult decât un

stagiu de practică. Au reprezentat lecțiile despre educație, despre tehnologie, despre adaptare și

despre cine putem deveni atunci când ieșim din zona de confort.

La Devesa School nu am descoperit doar o instituție, ci o comunitate. O școală în care

educația nu era rigidă, ci umană. Profesorii nu păstrau distanță, ci construiau relații. Elevii li se

adresau pe nume, iar această apropiere nu diminua respectul, ci îl făcea autentic.

Pentru noi, aceasta a fost prima lecție: relația este fundamentul educației.

Am asistat la ore în care învățarea era interactivă, în care tehnologia era integrată natural, iar

copiii erau încurajați să participe activ. Am observat cum clasele erau împărțite în grupe pentru

a facilita concentrarea și adaptarea la nivelul fiecărui elev. Dar dincolo de organizare, am învățat

ceva esențial: fiecare copil are propriul ritm, iar un profesor bun știe să îl respecte.

Am înțeles că educația nu înseamnă doar a preda conținuturi, ci a crea un climat în care elevul

se simte în siguranță să întrebe, să greșească, să încerce din nou. Am învățat cât de important

este tonul vocii, claritatea explicațiilor și răbdarea repetării.

Săptămâna Carnavalului a fost, poate, cea mai puternică lecție pedagogică pentru noi.

Profesorii au purtat aceeași bluză ca elevii, cu mâini de copii imprimate pe material, cu panglici

la gât și insigne inspirate din operele marilor arhitecți și pictori. Unii și-au personalizat ținuta

cu stickere și citate. Nu mai exista o linie clară între „adult” și „elev”. Exista unitate.

Am învățat atunci că autoritatea nu vine din distanță, ci din autenticitate.

Am ajutat la realizarea măștilor tematice, am decupat, am explicat, am încurajat. Poate părea

un gest simplu, dar pentru noi a fost o experiență formativă. Am învățat să coordonăm un grup,

să oferim indicații clare, să intervenim atunci când era nevoie, dar și să lăsăm spațiu creativității

copiilor. Am învățat să gestionăm emoții, să oferim feedback pozitiv și să menținem o atmosferă

echilibrată.

Două ore dedicate fotografiilor tematice au transformat școala într-un spațiu al bucuriei

colective. Am înțeles cât de important este ca elevii să simtă că școala este și un loc al amintirilor

frumoase, nu doar al evaluărilor.

Grădinița….primul pas

În grădiniță, experiența a fost la fel de minunată.. Am asistat la activități în care muzica

inspira desenul, în care jocul devenea metodă, iar învățarea se făcea prin explorare. Am învățat

că la această vârstă, educația înseamnă răbdare infinită, observație atentă și capacitatea de a

transforma orice activitate într-o oportunitate de dezvoltare.

Pentru noi, această experiență a însemnat mai mult decât o simplă practică pedagogică.

Astfel, Bianca Nicuț, clasa a XII-a A, profil vocațional, a apreciat metodele didactice

interactive și abordarea modernă a conținuturilor, considerând că astfel de resurse pot stimula

curiozitatea și creativitatea elevilor. Medeea Sandu, clasa a XII-a A, profil vocațional, a

subliniat cât de valoroase au fost instrumentele noi de învățare descoperite, care îi vor fi utile

în viitoarea practică pedagogică. Daria Tătuț, clasa a XII-a A, profil vocațional, a simțit că

experiența i-a confirmat dorința de a urma cariera didactică, dezvoltându-și răbdarea și

abilitățile de comunicare. Carmen Lăzărescu, clasa a XII-a A, profil vocațional, a remarcat

echilibrul dintre metodele tradiționale și cele moderne, precum și sistemul de evaluare orientat

spre progres. Maria-Daria Mărgărita, clasa a XII-a A, profil vocațional, a privit această

mobilitate ca pe o oportunitate de a-și valorifica și confirma abilitățile deja formate,

demonstrând echilibru, empatie și siguranță în interacțiunea cu elevii. Experiența i-a oferit

contextul potrivit pentru a-și pune în practică naturalețea în comunicare și capacitatea de

organizare, consolidându-i convingerea că domeniul educațional i se potrivește. Pentru mine,

Cristina Oana-Maria, clasa a XII- a A, profil vocațional, această experiență nu a fost doar o

mobilitate Erasmus. A fost un moment de revelație. Un moment în care am înțeles că viitorul

nu este un loc în care ajungi întâmplător, ci o direcție spre care alegi să mergi. Valencia m-a

învățat că orizontul nu este o linie care te oprește, ci una care te provoacă. Că a rămâne pe loc

înseamnă, de fapt, a renunța la propriul potențial. Și că fiecare pas făcut cu teamă, dar cu

determinare, valorează mai mult decât siguranța stagnării. Am înțeles că trebuie să am curajul

să zbor, chiar și atunci când nu știu exact unde voi ateriza. Să am încredere în mine, în deciziile

mele, în visurile mele. Să risc atunci când simt că pot mai mult. Să nu mă mulțumesc cu puțin

doar pentru că este confortabil. Această experiență mi-a oferit certitudinea că evoluția începe în

momentul în care alegi să nu te limitezi. Că încrederea se construiește prin acțiune. Că viitorul

aparține celor care au curajul să îl caute. Nu vreau să rămân unde sunt. Vreau să cresc.Vreau să

îndrăznesc. Vreau să zbor spre ceea ce pot deveni.

Mate-Info? au construit, au testat, au greșit, au corectat, au înțeles…

Pentru cei de la profilul Matematică-Informatică, experiența a fost una practică și

aplicată. Nu au rămas la nivel teoretic. Au construit. Au testat. Au greșit. Au corectat. Au înțeles.

Au lucrat cu Arduino, iar ceea ce în clasă era doar un concept, aici a devenit realitatea

palpabilă. Au realizat un sistem de semafor funcțional, în care ledurile nu mai reprezentau

simple componente electronice, ci un mecanism logic, coordonat de cod, timp și precizie. Au

învățat să sincronizeze semnale, să gestioneze întârzieri, să programeze secvențe; exact așa cum

funcționează orașele pe care le traversam zilnic.

Au construit un radar cu ajutorul unui servo-motor și al unui senzor de distanță, observând

cum mișcarea controlată și citirea datelor pot transforma un circuit simplu într-un sistem

inteligent de detectare. Când punctul de pe ecran se mișca în funcție de obiectele din fața lui,

nu era doar un exercițiu tehnic, era momentul în care au realizat că putem controla și interpreta

realitatea prin tehnologie.

Au dezvoltat un sistem de securitate pentru casă, utilizând senzori, leduri, ecrane LCD și

componente programabile. Am folosit potențiometre pentru reglarea valorilor, au controlat

servo-uri pentru mișcări precise, au afișat informații pe ecrane LCD și au înțeles cum fiecare

mic detaliu contează într-un sistem complex.

Nu era doar electronică. Era logică aplicată. Era gândire algoritmică transformată în

realitate. Era dovada că informatica nu înseamnă doar linii de cod, ci soluții pentru lumea reală.

Au învățat despre coordonare, despre răbdare, despre importanța detaliilor. Au înțeles că

un cablu conectat greșit poate opri întregul sistem, la fel cum o decizie greșită poate afecta un

proiect. Au învățat să lucreze în echipă, să împartă responsabilități și să se susțină reciproc.

Pentru Darius Dobre, clasa a XII-a C, profil matematică-informatică, această experiență a

fost valoroasă atât prin componenta practică, cât și prin interacțiunea directă cu profesorii

implicați în activitățile tehnice. A apreciat în mod deosebit profesionalismul și deschiderea

domnului profesor Hassen, subliniind claritatea explicațiilor și modul aplicat în care au fost

prezentate conceptele. Pentru el, această abordare a demonstrat cât de important este rolul

profesorului în transformarea teoriei în înțelegere reală și aplicabilă. Andrei Drugan, clasa a

XII-a C, profil matematică-informatică, a perceput această mobilitate ca pe o experiență

definitorie, nu doar prin prisma activităților tehnice, ci și prin prisma dezvoltării personale.

Pentru el, cele două săptămâni au însemnat mai mult decât proiecte și aplicații practice — au

fost o oportunitate de a-și depăși limitele, de a lega prietenii și de a înțelege că fiecare provocare

este, de fapt, un pas înainte spre maturizare.

Prof Gabriela Cocoș: „Experiența ErasmusVET din Valencia, o lecție de curaj și maturizare”

Profesorii coordonatori au fost martorii direcți ai acestei transformări.

Doamna Gabriela Eugenia Cocoș, director adjunct și profesor de matematică,

coordonator al mobilității, a surprins esența acestei experiențe prin următoarele cuvinte:

,,Experiența ErasmusVET din Valencia a fost, pentru mine, mai mult decât un proiect – a

fost o lecție de curaj și maturizare. Am avut bucuria să îi văd crescând de la o zi la alta,

adaptânduse și reprezentând școala cu seriozitate și demnitate. Dincolo de competențele

profesionale, au câștigat independență și încredere.”

Doamna Mihaela Toma, cel de-al doilea coordonator al mobilității, profesor de limba

engleză, ne-a fost sprijin constant, oferindu-ne echilibru și siguranță. Prin dedicare și implicare

autentică, a contribuit la crearea unui cadru în care am putut evolua cu responsabilitate și

încredere.

Dincolo de practică, dincolo de sălile de clasă și de proiectele construite cu migală, a existat

o altă formă de învățare; una care nu se predă, ci se trăiește.

La Oceanografic, am pășit într-un univers al liniștii albastre. Dincolo de sticla acvariilor,

lumea subacvatică pulsa într-un ritm propriu, calm și misterios. Delfinii ,,alunecau” tăcuți,

meduzele păreau fragmente de lumină, iar fiecare mișcare a apei ne amintea cât de vastă este

lumea dincolo de ceea ce vedem zilnic. Acolo am învățat despre fragilitate, echilibru și despre

responsabilitatea pe care o avem față de natură.

În Bioparc, natura nu era privită de la distanță. Era aproape, vie, respirând. Spațiile deschise,

fără gratii vizibile, ne-au făcut să simțim că nu suntem doar spectatori, ci parte din același

ecosistem. Am înțeles că armonia nu vine din control, ci din respect.

La Muzeul de Științe, curiozitatea a devenit ghid. Fiecare sală era o invitație la explorare,

fiecare experiment…o dovadă că progresul începe cu o întrebare. Am simțit că știința nu este

rece și abstractă, ci vie, dinamică, plină de posibilități.

Călătoria în Alicante ne-a adus în fața mării deschise, unde albastrul nu părea să aibă sfârșit.

În Calpe, stânca impunătoare și liniștea țărmului ne-au oferit un moment de reflecție. Acolo,

între cer și apă, am simțit cât de mic este omul în fața naturii și, totodată, cât de mare poate

deveni prin visurile sale.

În Peștera Canelobre, timpul părea suspendat. Stalactitele și stalagmitele, modelate de

secole, stăteau ca niște martori tăcuți ai răbdării naturii. În adâncul răcoros al peșterii, am înțeles

că unele lucruri se construiesc lent, în liniște, dar tocmai de aceea devin impresionante.

Astfel, această dimensiune culturală nu a fost doar o serie de vizite. A fost o întâlnire cu

diversitatea, cu istoria, cu natura și cu noi înșine. A fost dovada că educația nu se oprește la ușa

unei școli; ea continuă în fiecare loc care ne deschide ochii și ne lărgește orizontul.

Iar, în final, această poveste nu este doar despre un oraș, despre o mobilitate sau despre două

săptămâni petrecute departe de casă. Este povestea unei generații care a ales să creadă în mai

mult. Este povestea unor elevi care au înțeles că școala nu înseamnă doar manuale, ci experiențe

care te formează pentru viață.

Rândurile acestea au fost așezate cu emoție și recunoștință de către Oana Maria Cristina,

elevă la profilul vocațional, Educatoare-Învățători, din cadrul Colegiului Național de

Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

Nu ca o simplă relatare a unor activități, ci ca mărturie a unei transformări.

O poveste despre curaj, despre devenire și despre puterea de a privi dincolo de orizont.