SC Alin Trans SRL – anunț public PUZ

S.C. ALIN TRANS S.R.L. anunță elaborarea primei versiuni a planului PUZ- ELABORARE P.U.Z. AMPLASARE STATIE DE BETON SI AMPLASARE STATIE DE SORTARE AGREGATE CU O CAPACITATE DE 350 T/H pentru teren situat in mun. Dragasani , pct. Peste Olt, Jud. Valcea, CF 39965, NR.CADASTRAL 39965 și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:

– sediul firmei S.C. ALIN TRANS S.R.L. : jud.Valcea, com.Sutesti, sat Sutesti, zilnic intre orele 09,00 – 12,00 ;

– sediul DJM Valcea, Rm. Valcea, str. Remus Bellu nr. 6, judetul Valcea zilnic între orele 09,00 – 12,00 si accesand link –ul https://djmvl.anmap.gov.ro/category/3-1-3-documentatii-procedura-sea-si-ea/.

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul DJM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6 si la adresa de e-mail: office@djmvl.anmap.gov.ro, in termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.