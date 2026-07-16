Anunț public PUZ – Rizea Maria

Rizea Maria, cu adresa în Rm. Vâlcea, str. Petrișor, nr. 2, județul Vâlcea, a anunță elaborarea primei versiuni pentru proiect: Întocmire PUZ extindere intravilan cu scopul construirii de locuințe, în comuna Milcoiu, sat Căzănești,. Str. Cazănești-Deal, nr. 32, jud. Valcea. și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:

– Sediu proiectantului – SC AAB DESIGN STUDIO S.R.L.cu sediul in com. Mihaesti, str. Baiesilor nr.2B, jud.Valcea, zilnic intre orele 09,00 – 12,00;

– sediul DJM Valcea, Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, zilnic între orele 09.00-12.00..

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul DJM Vâlcea, Rm, Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, in termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.