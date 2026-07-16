CAS Vâlcea – 47 de furnizori noi de servicii și dispozitive medicale, în contract până la sfârșitul anului

la bază au stat 3 principii de bază pe care instituția de asigurări de sănătate din Vâlcea le-a respectat: legalitate, transparență, predictibilitate • printre aceștia se află și un furnizor de asistență medicală primară – ecografii și 22 de cabinete de medicină dentară

În urma procesului de contractare desfășurat în perioada 11.05.2026 – 31.05.2026, proces de contractare care a vizat toate domeniile de asistență medicală, mai puțin asistența medicală spitalicească, CAS Vâlcea a realizat:

extinderea rețelei de furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția noastră;

creșterea accesului asiguraților la servicii medicale;

integrarea de noi furnizori în domenii medicale cu necesitate identificată la nivel județean;

reducerea riscului de discontinuitate în acordarea serviciilor medicale;

utilizarea eficientă a fondurilor aprobate;

consolidarea transparenței instituționale în relația cu furnizorii de servicii medicale.

„Sesiunea de contractare MAI 2026 s-a desfășurat în condiții de legalitate, transparență și predictibilitate, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia de contractare aprobată la nivelul CAS Vâlcea.

Contractele și actele adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale produc efecte începând cu data de 01.06.2026 și au valabilitate până la data de 31.12.2026, conform cadrului legal aplicabil.

Furnizori noi de servicii medicale în contract cu instituția noastră începând cu data de 01 iunie 2026:

1 furnizor în asistența medicală primară – ecografii

8 furnizori în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

1 furnizor în asistența medicală de medicină fizică și reabilitate în ambulatoriu

22 furnizori în asistența medicală dentară

2 furnizori în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice

2 furnizori în activități de transport sanitar neasistat

1 furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu

10 furnizori de dispozitive medicale

Toate informațiile privind furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția noastră pot fi vizualizate la adresa https://cas.cnas.ro/casvl/informatii-furnizori/furnizori-de-servicii-medicale

Prin rezultatele obținute, sesiunea de contractare MAI 2026 a contribuit la creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale și la consolidarea accesului asiguraților la servicii medicale la nivelul județului Vâlcea”, a precizat directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.