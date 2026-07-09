C.N.I. Matei Basarab…a VIII-a C, la română, cea mai bună!

• 23 de elevi din cei 29, medii peste 9, la română • la mate, cea mai mare notă obținută la nivelul întregului Colegiu

După afișarea rezultatelor finale, la Evaluarea Națională, CNI Matei Basarab vine cu rezultate deosebite obținute de absolvenții de gimnaziu. Trei dintre elevii clasei a VIII-a C s-au remarcat prin performanțe remarcabile. La disciplina Limba și literatura română, clasa a VIII-a C a obținut o media generală 9.28, 23 din cei 29 de elevi ai clasei obținând note peste 9. La nivel județean la această probă s-au înregistrat 9 note de 10. Doi dintre elevii clasei a 8-a C, Popescu Mara Ștefania și Mocanu Maximus Andrei, au reușit să obțină nota maximă (10), fiind pregătiți și ghidați spre această performanță de profesor Carmen Cocău – Jitianu. Dirigintele clasei, Dumitru Dobre, care este și profesor de matematică la aceasta clasă, are motive de mândrie: o altă elevă a aceleiași clase, Preda Ana Maria, a obținut nota 9.70, cea mai mare notă la matematică obținută la nivelul întregului Colegiu, în condițiile în care, anul acesta, niciun elev din județul nostru nu a reușit să obțină la Evaluarea Naționala nota 10 la disciplina matematică. Aceste rezultate confirmă încă o dată standardele ridicate de predare din cadrul CNI „Matei Basarab” și recompensează anii de muncă, seriozitate și determinare ai elevilor, susținuți îndeaproape de profesorii lor și de familii.