Optimizarea fluxului de aer: Cum calculezi distanța corectă între șipcile metalice pentru un gard rezistent la vânt

Înainte să alegi modelul șipcilor sau culoarea gardului, merită să acorzi atenție unui detaliu care influențează atât rezistența, cât și aspectul final al împrejmuirii. Spațiul dintre șipcile metalice poate face diferența dintre un gard stabil, care rezistă ani la rând, și unul care este solicitat inutil de fiecare rafală de vânt.

În plus, distanța dintre șipci influențează gradul de intimitate, cantitatea de lumină care pătrunde în curte și aspectul general al proprietății. O alegere făcută de la început, în funcție de condițiile din teren și de dimensiunile gardului, te poate scuti de probleme și modificări ulterioare.

De ce este important fluxul de aer într-un gard din șipcă metalică?

Orice gard este expus permanent vântului. Atunci când șipcile sunt montate foarte apropiat, suprafața gardului devine aproape compactă și preia o presiune mai mare. Această forță este transmisă către stâlpi și traverse, iar în timp poate duce la slăbirea elementelor de prindere sau chiar la deformarea structurii.

În schimb, un gard realizat din șipci metalice lasă aerul să circule printre elemente. Presiunea exercitată asupra construcției scade, iar gardul suportă mai bine vântul puternic.

Din acest motiv, distanța optimă între șipcile de gard trebuie stabilită înainte de montaj. Nu este doar un detaliu estetic, ci unul care influențează direct rezistența întregii împrejmuiri.

În alegerea distanței potrivite trebuie să iei în calcul mai multe aspecte:

înălțimea gardului;

zona în care este amplasată proprietatea;

expunerea la vânt;

lățimea șipcilor;

gradul de intimitate dorit;

stilul casei.

De exemplu, o locuință aflată într-o zonă deschisă, unde vântul bate frecvent, are nevoie de un gard care permite o circulație mai bună a aerului. În schimb, într-o curte protejată de alte construcții sau de vegetație, spațiul dintre șipci poate fi ceva mai redus.

La fel de importantă este uniformitatea. Distanța dintre șipci trebuie păstrată identic pe toată lungimea gardului. Pe lângă un aspect îngrijit, această uniformitate contribuie și la distribuirea echilibrată a presiunii exercitate de vânt.

Cum alegi distanța potrivită dintre șipcile metalice?

Nu există o măsură care să se potrivească tuturor proiectelor. În cele mai multe cazuri, pentru gardurile rezidențiale se folosesc spații cuprinse între aproximativ unu și trei centimetri, în funcție de modelul șipcii și de rezultatul dorit.

Mulți proprietari aleg să monteze șipcile cât mai apropiat pentru a obține mai multă intimitate. Totuși, un gard foarte compact va prelua o presiune mai mare atunci când bate vântul.

La polul opus, o distanță prea mare reduce nivelul de protecție vizuală și poate schimba aspectul gardului.

O soluție echilibrată ține cont atât de rezistență, cât și de aspect.

Dacă locuiești într-o zonă cu vânt puternic, este recomandat să alegi o distanță puțin mai mare între șipci și să construiești o structură solidă.

În această situație sunt importante și câteva detalii suplimentare:

montează stâlpi bine ancorați;

păstrează o distanță potrivită între stâlpi;

fixează fiecare șipcă în suficiente puncte de prindere;

folosește accesorii de montaj de calitate.

Dacă principalul obiectiv este intimitatea, poți reduce spațiul dintre șipci. Totuși, este bine ca structura de susținere să fie dimensionată corespunzător pentru a face față solicitărilor suplimentare.

Contează și direcția din care bate vântul. Gardurile amplasate pe latura cea mai expusă a proprietății sunt supuse unor forțe mai mari și trebuie proiectate cu mai multă atenție.

În cazul împrejmuirilor lungi, aceeași distanță trebuie păstrată pe toate tronsoanele. Astfel, gardul arată uniform și se comportă mai bine în timp.

Rezistența gardului depinde de întregul sistem

Chiar dacă ai ales distanța optimă între șipcile de gard, aceasta reprezintă doar unul dintre elementele care influențează rezistența construcției. Materialele și montajul au un rol la fel de important.

Șipcile metalice realizate din oțel zincat și prevopsit oferă o protecție foarte bună împotriva coroziunii și își păstrează aspectul pentru o perioadă îndelungată. În plus, întreținerea este simplă și presupune doar curățarea periodică a suprafeței.

Structura gardului trebuie proiectată cu aceeași atenție.

Elementele principale sunt:

stâlpii de susținere;

traversele orizontale;

șuruburile de fixare;

capacele pentru stâlpi;

elementele de finisaj.

Șipcile se fixează mecanic, cu șuruburi potrivite pentru acest tip de material. În acest fel, stratul protector aplicat din fabrică rămâne intact și contribuie la protecția împotriva coroziunii.

Înălțimea gardului influențează și ea alegerea distanței dintre șipci. Un gard mai înalt este expus unei presiuni mai mari din partea vântului, iar structura trebuie dimensionată în consecință.

Finisajul contribuie atât la aspect, cât și la integrarea gardului în ansamblul proprietății. Variantele lucioase se potrivesc foarte bine construcțiilor moderne, iar finisajele care imită lemnul oferă un aspect cald, fără întreținerea pe care o presupune lemnul natural.

Un alt avantaj al gardurilor metalice este întreținerea redusă. O spălare periodică pentru îndepărtarea prafului și a murdăriei este suficientă pentru ca gardul să își păstreze aspectul timp de mulți ani.

Un gard rezistent se construiește prin alegerea unor materiale de calitate, o structură bine dimensionată și un montaj atent executat. Atunci când toate aceste elemente sunt combinate corect, rezultatul este o împrejmuire durabilă și ușor de întreținut.

Alegerea distanței optime între șipcile de gard merită făcută cu aceeași atenție ca alegerea materialului sau a modelului de șipcă. Un spațiu bine calculat permite circulația aerului, reduce presiunea exercitată de vânt și contribuie la stabilitatea întregii construcții.

Împreună cu o structură solidă și materiale rezistente la coroziune, această alegere te ajută să obții un gard care arată bine, rezistă în timp și necesită foarte puțină întreținere.