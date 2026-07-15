Start execuție pentru bazinul de înot semi-olimpic din Goranu

• valoarea proiectului – 22,3 milioane de lei, cu TVA; bazinul este realizat printr-un parteneriat între Primăria Râmnicului și Consiliul Județean Vâlcea • primarul Mircia Gutău a anunțat intenția de a oferi acces gratuit în viitorul bazin didactic grupurilor de preșcolari și elevi

Primarul Mircia Gutău a semnat marți, 14 iulie, contractul de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire bazin de înot didactic și de agrement” ce va fi ridicat în Goranu, zona Islaz, lângă Creșa Goranu. Firma desemnată în urma procesului de selecție pentru construirea acestui obiectiv este una cu experiență în domeniu, din București, iar valoarea contractului este de peste 22,3 mil. lei cu TVA, iar termenul de execuție este de 16 luni de la ordinul de începere a lucrărilor.

Amplasamentul obiectivului va include clădirea pentru bazinul de înot (o structură alcătuită din subsol parțial, parter și etaj parțial, cu un bazin cu dimensiunile de 25 m x 15,4 m și adâncimea de 1,8 m și cu toate dotările aferente: echipamente tehnice specifice, centrală termică, grupuri sanitare, gradene, vestiare, un cabinet medical, o sală de forță, o sală de gimnastică aerobică etc.), precum și alei pietonale, alei carosabile, parcare și spații verzi, toate amplasate pe un teren cu suprafața de peste 5.500 mp. De precizat că proiectul a fost realizat în conformitate cu prevederile din Regulamentul cuprinzând cerințe minime pentru omologarea bazinelor din categoria bazine didactice al Federației române de natație și pentatlon modern.

Primarul Mircia Gutău și-a arătat satisfacția pentru demararea acestei investiții atât de solicitată și mult așteptată de râmniceni și și-a exprimat certitudinea că lucrarea va fi una de calitate, având în vedere și experiența în domeniu a firmei câștigătoare a licitației. În plus, bazinul de înot va completa o zonă aflată într-o dezvoltare continuă din perspectiva obiectivelor de utilitate publică, aflându-se în vecinătatea Creșei Goranu (obiectiv finalizat în 2025 cu finanțare prin PNRR), dar și a viitoarei Baze Sportive de tip 1 (investiție cu proiectarea finalizată, care așteaptă finanțarea necesară de la CNI). Cu acest prilej, edilul-șef a mulțumit Consiliului Județean Vâlcea pentru angajamentul de a participa la finanțarea acestui obiectiv de mare importanță nu doar pentru Râmnic și a anunțat intenția de a oferi acces gratuit în viitorul bazin didactic grupurilor de preșcolari și elevi, astfel încât un număr cât mai mare dintre aceștia să se bucure de beneficiile înotului.