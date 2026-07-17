Timp de patru ore, Poliția cu «toți ochii» pe DN 7

Astăzi, în intervalul orar 14:00 – 18:00 (17 iulie, n.r.), polițiștii rutieri desfășoară o acțiune de tip releu pe sectorul Drumului Național 7 aferent județului Vâlcea, în cadrul unei activități coordonate la nivel național, organizată simultan pe această arteră rutieră în mai multe județe ale țării.

Acțiunea urmărește descurajarea comportamentelor care pot genera accidente și promovarea unui comportament responsabil în trafic, prin intensificarea activităților de control.

Polițiștii vor acționa în mai multe puncte de control de pe DN7, având în vedere principalele cauze generatoare de accidente, precum nerespectarea regimului legal de viteză, folosirea telefonului mobil sau alte preocupări de natură a distrage atenția conducătorilor auto, pătrunderea sau circulația pe sensul opus, precum și verificarea stării tehnice a autovehiculelor și a legalității transportului rutier de mărfuri și persoane, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român și ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

DN7 este una dintre cele mai circulate artere rutiere din România și unul dintre drumurile naționale pe care se înregistrează frecvent accidente de circulație. Prin această acțiune ne propunem să contribuim la reducerea riscului rutier și la creșterea gradului de responsabilizare a participanților la trafic.

În cursul anului 2025 pe DN 7 au fost 286 de accidente, care s-au soldat cu 373 de victime, iar 35 de persoane și-au pierdut viața. În urma analizelor, s-a ajuns la concluzia că vineri este ziua cu cele mai multe accidente, iar intervalul orar cu risc maxim este chiar acesta 14.00-18.00, când polițiștii vâlceni se vor afla în stradă și vor încerca să prevină evenimentele neplăcute în trafic.

Aceștia reamintesc conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză, evitarea factorilor care pot distrage atenția și adoptarea unei conduite preventive pot face diferența dintre o călătorie în siguranță și o tragedie.