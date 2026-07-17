Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a verii: Zilele Imnului Național

Primăria Râmnicu Vâlcea, alături de partenerii săi, invită locuitorii și turiștii să participe, în perioada 24 – 29 iulie 2026, la manifestările dedicate „Zilei Imnului Național” care vor transforma orașul, pe durata a șase zile, într-un spațiu al divertismentului, culturii și sportului.

Programul din acest an îmbină armonios valorile tradiționale cu ritmurile moderne. Parcul Zăvoi va găzdui cea de-a XXIX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari din România, expoziții de artă și spectacole de teatru, în timp ce parcarea Shopping City Mall va fi scena unor concerte susținute de artiști de renume precum Armin Nicoară & Claudia Puican, Rareș & Jo, Andrei Bănuță, Codruța Filip, Anamaria Iorga și maestrul Nicolae Botgros alături de Orchestra „Lăutarii”. Iubitorii de mișcare sunt așteptați la „Cupa Imnului” (fotbal, streetball, trotinete și scootering) și la spectaculosul cros multicolor „Color Lover Run 2026”.

Evenimentul culminant va avea loc miercuri, 29 iulie, începând cu ora 09:00, când vor fi celebrate momentele istorice de acum 178 de ani prin Ședința festivă a Consiliului Local de la Arenele „Traian” și tradiționala Paradă a Imnului Național.

Programul complet al manifestărilor

Vineri, 24 iulie 2026

19:30, parcarea Shopping City Mall – Tinere Talente Vâlcene; Recital Anisia Ștefănescu; Concert ARMIN NICOARĂ & CLAUDIA PUICAN

Sâmbătă, 25 iulie 2026

11:00, Parcul Zăvoi – Esplanada Teatrului ”Ariel” – Moment artistic ”Fir de poveste, fir de meșteșug” în Deschiderea oficială a Târgului Meşterilor Populari din România

11:00, Parcul Zăvoi – Deschiderea Târgului Meşterilor Populari din România, ediția a XXIX–a

20:00, parcarea Shopping City Mall – Golden Voices Academy by Robert Pâlșu; Concert RAREȘ; Show de LASERE; Concert JO

Duminică, 26 iulie 2026

10:00, Parcul Zăvoi – Târgul Meşterilor Populari din România, ediția a XXIX–a

10:00, Stadionul Zăvoi, teren C.S.M. II – Cupa Imnului (fotbal)

19:00, Parcul Zăvoi – FILARMONICA & FRIENDS

20:00, parcarea Shopping City Mall – Golden Voices Academy by Robert Pâlșu; Dance Studio by Cristina Gîrloiu; Concert ANDREI BĂNUȚĂ

Luni, 27 iulie 2026

18:00, Arenele „Traian” – Cupa Imnului (streetball)

19:00, parcarea Shopping City Mall – Color Lover Run 2026

21:30, parcarea Shopping City Mall – Concert URSARU

Marți, 28 iulie 2026

17:30, Parcul Zăvoi – Cupa Imnului (trotinete)

19:00, Parcul Zăvoi – Cupa Imnului (scootering)

20:00, parcarea Shopping City Mall – Recital Daria Pîrvu; Angel Voices by Camelia Clavac; Concert CODRUȚA FILIP; DJ Tudor

Miercuri, 29 iulie 2026

09:00, Arenele „Traian” – Şedinţa festivă a Consiliului Local dedicată Zilei Imnului Naţional

10:00, PARADA IMNULUI NAȚIONAL pe traseul Arenele „Traian”, bd-ul Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, strada Știrbei Vodă, Parcul Zăvoi

10:00, Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” – Concursul Național de Automodele, Cupa Râmnicului, ediția a XVI-a (proba de offroad)

16:00, Muzeul de Artă „Casa Simian” – Vernisajul expoziției personale de pictură „Ars Fragmentarium” a artistei Mihaela Tătulescu; Vernisajul expoziției personale de sculptură „Escape 3.0” a artistului Radu Tîrnovean

17:30, Pasajul „Dinu Săraru”, Galeria Pasaj 2 – Vernisajul Salonului Anual al Fotoclubului „Floarea de Colț”

18:00, Galeria Artex și Pasajul „Dinu Săraru”, Galeria Pasaj 1 – Vernisajul „Salonului Județean de Artă”, expoziție anuală de grup a membrilor Filialei Râmnicu Vâlcea a UAP din România

19:00, parcarea Shopping City Mall – Concert Aniversar ANAMARIA IORGA și NICOLAE BOTGROS & LĂUTARII

20:30, Parcul Zăvoi, Esplanada Teatrului ”Ariel” – spectacolul ”BONSOIR, MONȘER!”

Primăria Municipiului mulțumește instituțiilor, companiilor și asociațiilor partenere care au făcut posibil acest eveniment pentru Râmnicu Vâlcea:

– Angel Voices by Camelia Clavac

– Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Vâlcea

– Brodmi Vâlcea SRL

– Casa Auto Vâlcea SRL

– Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea

– Centrul de Instruire Sprijin de Luptă „Panait Donici”

– Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea

– Centrul Militar Județean Vâlcea

– Crucea Roșie Vâlcea

– Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea

– Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”

– Golden Voices Academy by Robert Pâlșu

– Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea

– Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Vâlcea

– Marcomy Events SRL

– Nurvil SRL

– Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

– Piețe Prest SRL

– Direcția Poliției Locale Râmnicu Vâlcea

– Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea

– Retromobil Club România

– Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Vâlcea