DUMINICĂ, LA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, TURNEU DE FOTBAL MIXT ORGANIZAT DE CLUBUL SPARTA RAMNICU VÂLCEA

➡ Clubul Sparta Râmnicu Vâlcea organizează turneul de fotbal Cupa Spartanilor 2025, duminică, 14 decembrie, pe terenul din Păușești Măglași. Va fi un turneu inedit, la care vor participa echipe mixte, băieți și fete, sub vârsta de 15 ani. Acesta își propune promovarea sportului de masă mixt, cu participarea următoarelor echipe:

👉 CSO Minerul Berbești

👉 CSS Râmnicu Vâlcea

👉 FC Băbeni

👉 ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea

🤝 Partenerii turneului organizat de Sparta sunt Consiliul Local Păușești Măglași, AJF Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea.

🎤 Romeo Chelcea, președinte club Sparta Râmnicu Vâlcea: „Așteptăm spectatori pentru acest turneu inedit, care să facă atmosfera bună și să se bucure alături de jucători. Intenția noastră este să creștem acest turneu, sper ca de la an la an să atragem mai multe echipe și mai mulți sponsori„.