Rețeaua Magazine DIANA a deschis unitatea cu numărul 95, la Piatra Olt

Râmnicu Vâlcea, 23 septembrie 2025 – Piatra Olt devine, începând de astăzi, parte din rețeaua Magazine DIANA, odată cu inaugurarea celui de-al 95-lea magazin. Noul spațiu, amplasat pe Str. Traian, nr. 108, are o suprafață de aproximativ 450 mp, oferind comunității locale acces rapid la produse proaspete și la o gamă completă de articole necesare vieții de zi cu zi.

Oferta magazinului este gândită pentru a acoperi toate nevoile unei gospodării. Clienții pot alege dintr-o selecție bogată de carne proaspătă și produse din carne DIANA, pește și specialități din pește Pescăria Magic, legume și fructe de sezon, produse lactate, conserve, dulciuri, articole de panificație, precum și o o varietate de produse pentru curățenie și uz casnic.

Pentru un plus de confort, noul magazin pune la dispoziția clienților serviciul PayPoint, util pentru plăți și încasări rapide, dar și un punct de cafea to go, ideal pentru cei care își doresc o pauză aromată în drum spre serviciu sau în timpul cumpărăturilor.

„Această deschidere marchează un pas important în dezvoltarea rețelei noastre în județul Olt. Prin magazinul din Piatra Olt ne dorim să oferim comunității locale un spațiu prietenos, bine aprovizionat și orientat spre achiziții zilnice la prețuri corecte, rămânând fideli promisiunii noastre de calitate și prospețime”, a declarat Mihăiță Stoian, Director Executiv Adjunct Magazine DIANA.

Magazinul DIANA Piatra Olt este deschis de luni până vineri între 07:00 și 21:00, sâmbăta între 07:00 și 20:00, iar duminica între 07:00 și 18:00, oferind flexibilitate pentru cumpărături în orice moment al săptămânii.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 950 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 95 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.