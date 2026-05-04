La 35 de ani, Diana Supermarket se reinventează: rebranding amplu și lansarea aplicației Diana Bonus

Râmnicu Vâlcea, 30 aprilie 2026 – Diana Supermarket aniversează 35 de ani de activitate printr-o

triplă transformare: un proces amplu de rebranding, care aduce o identitate vizuală mai modernă,

actualizarea denumirii rețelei – din Magazine DIANA în Diana Supermarket – și lansarea aplicației

mobile Diana Bonus, prima experiență 100% digitală a programului de fidelitate. Pentru a marca

momentul, retailerul desfășoară, în perioada 30 aprilie – 31 iulie 2026, o campanie aniversară cu

premii totale de peste 100.000 de lei.

Cele trei direcții – aniversarea, rebrandingul și lansarea aplicației – fac parte din aceeași etapă

strategică prin care compania își reafirmă angajamentul față de comunitate și își adaptează

experiența de cumpărare la nevoile consumatorului de astăzi.



35 de ani de proximitate, o nouă identitate vizuală



Fondată în 1991, în Râmnicu Vâlcea, rețeaua Diana Supermarket marchează în 2026 trei decenii și

jumătate de activitate continuă în retailul alimentar românesc. Aniversarea este însoțită de un

proces amplu de rebranding, care aduce un look mai fresh și mai modern, păstrând în același timp

valorile care au construit relația cu clienții de-a lungul timpului: accesibilitate, încredere și apropiere.

În cadrul rebrandingului, denumirea rețelei a fost actualizată din Magazine DIANA în Diana

Supermarket, o schimbare care reflectă mai fidel formatul și standardul actual al magazinelor.



De la Bonus Card la aplicația Diana Bonus: fidelitatea trece în digital



Tot în acest moment aniversar, Diana Supermarket face pasul de la programul de fidelitate bazat pe

Bonus Card DIANA în format fizic, la o experiență integrată, mai rapidă și mai ușor de utilizat, prin

aplicația mobilă Diana Bonus. Prin Diana Bonus, clienții pot acumula puncte la fiecare sesiune de

cumpărături, pot activa cupoane de reducere exclusivă și au acces în timp real la promoții și oferte

personalizate, într-o interfață intuitivă, adaptată nevoilor de zi cu zi.





Campanie aniversară: premii de peste 100.000 de lei



Pentru a marca lansarea aplicației și cei 35 de ani de la înființare, Diana Supermarket desfășoară, în

perioada 30 aprilie – 31 iulie 2026, o campanie-concurs cu premii totale de peste 100.000 de lei:

• marele premiu în valoare de 35.000 de lei,

• 10 premii a câte 3.500 de lei,

• 100 de premii a câte 350 de lei.

Detaliile complete despre aplicație și regulamentul campaniei sunt disponibile pe

magazinediana.ro/bonus. Aplicația Diana Bonus poate fi descărcată gratuit din Google Play și App

Store.



„35 de ani înseamnă, pentru noi, 35 de ani de mers la cumpărături împreună cu românii. Iar

fidelitatea pe care ne-au arătat-o se construiește în obișnuințele de zi cu zi. Tocmai de aceea,

am vrut să ne sărbătorim aniversarea mai mult decât simbolic, printr-un pas concret înainte:

o identitate vizuală reîmprospătată, o denumire mai clară și aplicația Diana Bonus, care

mută cardul din portofel în buzunarul digital al fiecărui client. Am păstrat ceea ce oamenii

apreciază deja, beneficiile concrete la cumpărături, și am adăugat simplitatea pe care o cere

prezentul. La 35 de ani, nu schimbăm direcția, ci o accelerăm.”, a declarat Adina Crăciunescu, Managing Partner, Grupul de companii DIANA

Prin această inițiativă triplă – aniversare, rebranding și lansarea aplicației Diana Bonus – compania

își consolidează poziționarea de retailer de proximitate adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor,

investind constant în soluții care aduc valoare concretă în experiența de cumpărare.

Despre Diana Supermarket

Diana Supermarket (anterior cunoscută drept Magazine DIANA) este o rețea românească de retail

alimentar, fondată în 1991 la Râmnicu Vâlcea. Cu peste 35 de ani de tradiție, compania este orientată

către produse accesibile și relevante pentru consumul zilnic și își menține angajamentul de a oferi o

experiență de cumpărare simplă, eficientă și apropiată de comunitate.