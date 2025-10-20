CAS Vâlcea ne asigură: Platforma PIAS va fi înlocuită cu un sistem informatic modern, sigur și accesibil

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS ( Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate ) rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil. Oficialii din sănătate ne asigură că n oua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă și funcționalități superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate. Modernizarea și redimensionarea platformei informatice administrate de CNAS se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Timpul nu iartă, mai ales în tehnologie. Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce privește informatizarea sănătății și asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaș de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem și-a atins limitele și nu mai poate ține pasul cu nevoile și așteptările pacienților și furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu vești bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos și accesibil, cât și în ceea ce privește digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câștigat pentru sănătate. În paralel, menținem funcțională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru pacienți”, a declarat președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.