Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea: „Una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face în sănătate este prevenția”

• 25-31 mai – săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului; • prevenția, acces la servicii medicale și digitalizare – priorități pentru sănătatea românilor

În ultimii ani, numărul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni oncologice este în continuă creștere, iar această realitate ne obligă să privim cu responsabilitate atât către tratament, cât și către prevenție. Cancerul rămâne una dintre cele mai importante provocări pentru sistemul de sănătate, dar și pentru fiecare dintre cei care sunt pacienți, aparținători sau profesioniști implicați în domeniul medical.

„Din perspectiva Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face în sănătate este prevenția. Un control medical efectuat la timp, o investigație recomandată de medic și respectarea programelor de screening pot contribui decisiv la depistarea precoce a unor afecțiuni grave și la creșterea șanselor de tratament și recuperare.

Experiența medicală demonstrează că tratamentul bolilor descoperite în stadii avansate este mult mai dificil, mai costisitor și presupune un impact major asupra calității vieții pacienților. În schimb, diagnosticul precoce oferă posibilitatea unor intervenții terapeutice mai eficiente și a unor rezultate semnificativ mai bune pentru pacient.

În același timp, accesul rapid la investigații și tratamente trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a sistemului de sănătate. Pentru persoanele care se confruntă cu suspiciunea unei afecțiuni oncologice, timpul are o valoare inestimabilă. Fiecare etapă parcursă mai rapid – de la consultație la investigație și de la diagnostic la tratament – poate influența evoluția bolii și prognosticul pacientului.

De aceea, consider că dezvoltarea serviciilor medicale trebuie să urmărească simplificarea traseului pacientului și reducerea obstacolelor administrative care pot întârzia accesul la îngrijire medicală. Pacientul trebuie să fie în centrul sistemului, iar toate mecanismele administrative trebuie să funcționeze în sprijinul acestuia.

Un rol important în acest proces îl are digitalizarea. Modernizarea platformelor informatice și dezvoltarea serviciilor electronice din sănătate pot contribui la reducerea birocrației, la creșterea transparenței și la facilitarea accesului pacienților la informațiile și serviciile medicale de care au nevoie. Dosarul electronic de sănătate, instrumentele digitale de programare și noile soluții informatice aflate în dezvoltare reprezintă pași importanți către un sistem medical mai eficient și mai apropiat de nevoile reale ale cetățenilor.

La nivelul județului Vâlcea, CAS Vâlcea va continua să colaboreze cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală pentru asigurarea accesului asiguraților la consultații, investigații și tratamente, în limitele cadrului legal și ale resurselor disponibile. În egală măsură, vom susține măsurile care contribuie la creșterea gradului de informare a populației privind prevenția și importanța controalelor medicale periodice.

Sănătatea nu începe în cabinetul medical și nici în spital. Ea începe prin informare, prin responsabilitate și prin grija față de propria persoană. Iar atunci când prevenția este însoțită de acces la servicii medicale de calitate și de un sistem modern, orientat către pacient, șansele de a combate eficient bolile grave cresc considerabil”, ne-a declarat ec. Alin – Costinel Voiculeț, Director General CAS Vâlcea.