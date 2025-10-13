Medicii de familie, policlinicile, laboratoarele de analize, medicamentele – mai mulți bani de la CNAS

• CCR a declarat constituțional proiectul legii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Biroul de presă al CAS Vâlcea a venit cu o serie de informări legate de noutățile care vor fi introduse prin proiectul Legii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, declarat constituțional de CCR. Iată mai jos domeniile «afectate» de aceste modificări:

MEDICINĂ DE FAMILIE

Creșterea ponderii plății per serviciu

Medicii de familie vor primi finanțare mai mare pentru serviciile efectuate și mai mică pentru numărul de pacienți înscriși pe listă (creștem plata pentru serviciile medicale);

În anul 2026, structura finanțării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita și 75% per servicii;

Începând cu anul 2027, finanțarea se va distribui în proporție de 20% pentru plata per capita și de 80% pentru plata per servicii medicale.

Simplificarea deschiderii punctelor secundare de lucru ale cabinetelor de medicină de familie

Se flexibilizează programul de lucru al medicilor de familie, în vederea acoperirii zonelor deficitare din punct de vedere al asistenței medicale primare;

Medicii de familie își vor putea deschide mai ușor cabinete în zonele cu număr mic de locuitori.

AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Creșterea finanțării pentru ambulatoriul de specialitate

Crește importanța ambulatoriului de specialitate, care va deveni un filtru pentru internările nenecesare;

Valoarea punctului per serviciu se va majora de la 5 la 6,5 lei începând cu 1 ianuarie 2026 și la 8 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

ANALIZE DE LABORATOR ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Creșterea accesului pacienților la servicii și optimizarea finanțării

Se prioritizează alocarea resurselor financiare pentru cazurile acute și cele justificate clinic, în scopul reducerii timpilor de așteptare și al evitării agravării bolii.

Garantarea finanțării pentru pacienții oncologici

Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienții oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane).

Valorificarea întregului potențial al laboratoarelor din spitalele publice

Laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulți bani de la CNAS, pentru a crește numărul pacienților care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere.

SPITALE

Stimularea efectuării de servicii medicale în spitalele publice

Se introduce o nouă metodologie de finanțare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului (spitalele vor fi plătite în funcție de numărul si complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează).

Finanțare adecvată pentru pacienții cu boli grave

Decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate, precum și pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât și neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon).

MEDICAMENTE

Acces rapid la medicamente

Se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienței terapeutice;

Costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS și producătorii de medicamente.

Colectări mai mari la bugetul medicamentelor

Se introduce temporar, pentru un an, începând cu trimestrul IV 2025, o contribuție de solidaritate pentru producătorii de medicamente, cu scopul creșterii bugetului alocat medicamentelor compensate și gratuite.

CONTROLUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Întărirea controlului sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea disciplinei contractuale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

Introducerea unor măsuri sancționatorii mai riguroase pentru furnizorii de servicii medicale care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienților.

CARDUL EUROPEAN DE SĂNĂTATE

Simplificarea procedurilor administrative

Valabilitatea actuală a cardului european de asigurări sociale de sănătate, de doi ani, va fi extinsă pentru două categorii de beneficiari: pentru pensionari, valabilitatea crește la 10 ani, iar pentru copii, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Banii economisiți în acest fel vor fi transferați către medicamente și servicii medicale acordate pacienților.