Captură de proporții la Zăvideni!!! A băgat plasele după pește și a «scos»…un dosar penal pentru braconaj

Săptămâna trecută, jandarmii vâlceni, împreună cu reprezentanți ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, pe râul Olt. În urma verificărilor efectuate la aproximativ 1000 de metri în aval de CHE Zăvideni, au prins persoane care braconau în zonă. Cu această ocazie, au fost ridicați în vederea confiscării aproximativ 1800 de metri de plasă tip plurifilament, o ambarcațiune utilizată la activitatea de pescuit, precum și cantitatea de pește identificată în uneltele de pescuit.

Totodată, jandarmii au întocmit acte de sesizare pentru nerespectarea condițiilor prevăzute de autorizația de pescuit comercial, în cazul unui bărbat de 64 de ani, depistat în zonă în timp ce utiliza o ambarcațiune neinscripționată conform prevederilor legale.

Activitățile s-au desfășurat în cooperare cu reprezentanții AJVPS Vâlcea, care au scos din apă uneltelede pescuit interzise, contribuind la protejarea fondului piscicol și la prevenirea activităților ilegale.

Autoritățile din domeniu reamintesc, astfel, cetățenilor, că:

-pescuitul trebuie practicat cu respectarea legislației în vigoare și a condițiilor prevăzute în permis sau autorizație;

-utilizarea uneltelor de pescuit interzise constituie infracțiune;

-respectarea cadrului legal contribuie la protejarea biodiversității și la menținerea echilibrului natural al ecosistemelor acvatice.

Menționăm că, începând cu data de 9 aprilie și până la 7 iunie, este instituită perioada de prohibiție generală la pescuit, fiind interzis pescuitul în habitatele piscicole naturale, conform legislației în vigoare.

Jandarmeria Vâlcea va continua acțiunile specifice, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere mediului și resurselor naturale.