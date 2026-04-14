Activitatea sălilor de jocuri de noroc va fi reglementată, în Râmnic

După ședința extraordinară de Consiliu Local de marți, 7 aprilie, în mass-media și pe rețelele sociale s-a vehiculat ideea că în Râmnicu Vâlcea activitatea sălilor de jocuri de noroc va continua și pe mai departe, fără nicio modificare.

Față de aceste poziții, lansate fie din lipsă de informare, fie din rea-voință, primarul municipiului, Mircia Gutău a adus câteva precizări: „Doresc să precizez că Hotărârea de Consiliu Local, adoptată în baza art. 181, alin. (1), din OUG nr. 7/2026, vine în consecința dezbaterii publice din 23 martie și reprezintă un acord de principiu pentru desfășurarea acestor activități în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Însă cel mai important este următorul pas (întemeiat pe alin. 2 al aceluiași art. 181 din OUG nr. 7/2026), respectiv aprobarea unui Regulament privind autorizarea, amplasarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Acest document este pus, de aproape o săptămână, în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului și prevede foarte precis restricțiile și condițiile în care aceste activități se mai pot desfășura pe viitor. Doar ulterior adoptării Regulamentului, fiecare societate va putea solicita autorității locale obținerea autorizației de funcționare, care se va aproba doar prin Hotărâre de Consiliu și numai în cazul în care se respectă toate prevederile din cuprinsul său. În consecință, Primăria Municipiului nu face altceva decât să aplice noua legislația în vigoare, etapă cu etapă, respectând, în același timp, și concluziile desprinse din dezbaterea publică organizată pe această temă cu cetățenii Râmnicului”.