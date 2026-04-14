DN 7, încă o dată, drumul morții

Ieri s-a dovedit a fi o zi cu mare ghinion pentru o familie tânără din județul Sibiu. Pe DN 7, la kilometrul 217, pe raza comunei Racovița, sat Tuțulești, mașina în care se aflau a fost lovită din sens opus de o alta condusă de un bărbat de 53 de ani din județul Ilfov și proiectată lângă calea ferată.

În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Șoferul mașinii răsturnate a fost transportat la UPU Vâlcea, tânăra de 23 de ani, care a fost resuscitată, a fost preluată de elicopterul SMURD și dusă la Craiova. Din păcate, aceasta a decedat, în ciuda eforturilor depuse de salvatori. Femeia era însărcinată.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.